Distribuisci jfa-go con 1 click.
Gestione utenti basata su inviti per Jellyfin con profili, reset delle password e notifiche multi-canale.
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Cosa puoi costruire con jfa-go
jfa-go Ã¨ un compagno di gestione utenti self-hosted per Jellyfin (con supporto secondario per Emby) che sostituisce la creazione manuale degli account con link di invito condivisibili. Ogni invito puÃ² applicare un profilo Jellyfin che controlla l'accesso alla libreria, i limiti di transcodifica e altre impostazioni del server, mentre le opzioni per limiti di utilizzo, date di scadenza, regole per le password e CAPTCHA offrono agli amministratori un controllo rigoroso su chi si iscrive e come.
L'hosting autonomo di jfa-go insieme a Jellyfin elimina l'attrito nell'onboarding di familiari, amici o sostenitori a pagamento, aggiunge flussi di reimpostazione della password che funzionano con la funzione nativa "Password dimenticata" di Jellyfin, e collega le notifiche utente a Discord, Telegram, Matrix ed email senza fornire alcun dato a servizi di terze parti.
FunzionalitÃ principali di jfa-go
Iscrizione su invito
Genera link di invito condivisibili con limiti di utilizzo, date di scadenza e profili Jellyfin per ogni link, in modo che ogni ospite ottenga automaticamente l'accesso corretto.
Reimpostazione password self-service
Integra il flusso "Password dimenticata" di Jellyfin o esponi una pagina "Il mio account" in modo che gli utenti possano reimpostare le credenziali senza contattare un amministratore.
Notifiche multicanale
Contatta gli utenti tramite Discord, Telegram, Matrix o email per avvisi di scadenza, annunci ed eventi dell'account utilizzando modelli Markdown.
Gestione utenti in blocco
Visualizza ogni account Jellyfin in un'unica dashboard e abilita, disabilita, elimina o riprofila gli utenti in blocco invece di uno alla volta.
Regole di scadenza account
Imposta una scadenza a tempo limitato per gli inviti in modo che gli abbonamenti di prova o a pagamento si disabilitino o eliminino automaticamente dopo un periodo fisso.
Sincronizzazione Ombi e Jellyseerr
Mantieni nomi utente, password e dettagli di contatto sincronizzati tra jfa-go, Ombi e Jellyseerr in modo che le richieste rimangano collegate all'account corretto.
PerchÃ© eseguire jfa-go su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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