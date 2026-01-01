Installa Appsmith con un click.
Piattaforma low-code open-source per la creazione interna di strumenti, pannelli di amministrazione e dashboard con la velocità del drag and drop.
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Cosa puoi costruire con Appsmith
Appsmith è una piattaforma low-code open source leader che consente agli sviluppatori di creare strumenti interni personalizzati, pannelli di amministrazione e dashboard in ore anziché settimane. Una libreria di widget drag-and-drop, connettori nativi per oltre 25 database e il supporto completo di JavaScript per la logica di business significano che puoi distribuire applicazioni funzionanti senza costruire un frontend da zero o attendere i cicli di ingegneria.
L'auto-hosting di Appsmith sul tuo VPS mantiene le credenziali del database, le chiavi API e i dati aziendali sensibili interamente all'interno della tua infrastruttura. Non ci sono costi per utente, nessun dato che lascia la tua rete e il pieno controllo su politiche di accesso, strategie di backup e scalabilità man mano che il tuo portfolio di strumenti interni cresce.
Funzionalità principali di Appsmith
Costruttore Visivo drag and drop
Assembla interfacce da oltre 45 widget predefiniti, inclusi tabelle, grafici, moduli e mappe, così gli sviluppatori possono produrre strumenti interni raffinati senza scrivere codice frontend.
25+ connettori per Database
Connettiti nativamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch e altro ancora, e a qualsiasi API REST o GraphQL, dandoti accesso diretto al tuo intero stack di dati da un'unica piattaforma.
Logica di Business JavaScript
Scrivi JavaScript personalizzato accanto ai componenti visivi per gestire trasformazioni di dati complesse, logica condizionale e flussi di lavoro a più passaggi che gli strumenti no-code non possono esprimere.
Controllo di versione basato su Git
Traccia le modifiche al codice dell'applicazione in Git, consentendo revisioni del codice, rollback e flussi di lavoro di sviluppo collaborativo che portano la disciplina dell'ingegneria del software agli strumenti interni.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Assegna autorizzazioni granulari a livello di applicazione, pagina e widget in modo che le persone giuste possano visualizzare o modificare ogni strumento senza esporre operazioni sensibili all'intera organizzazione.
Perché eseguire Appsmith su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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