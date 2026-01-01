Appsmith è una piattaforma low-code open source leader che consente agli sviluppatori di creare strumenti interni personalizzati, pannelli di amministrazione e dashboard in ore anziché settimane. Una libreria di widget drag-and-drop, connettori nativi per oltre 25 database e il supporto completo di JavaScript per la logica di business significano che puoi distribuire applicazioni funzionanti senza costruire un frontend da zero o attendere i cicli di ingegneria.

L'auto-hosting di Appsmith sul tuo VPS mantiene le credenziali del database, le chiavi API e i dati aziendali sensibili interamente all'interno della tua infrastruttura. Non ci sono costi per utente, nessun dato che lascia la tua rete e il pieno controllo su politiche di accesso, strategie di backup e scalabilità man mano che il tuo portfolio di strumenti interni cresce.