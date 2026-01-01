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Piattaforma di orchestrazione del workflow open-source che ti permette di costruire, pianificare e monitorare pipeline di dati e workflow di automazione con un editor visuale.

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Kestra

Kestra Ã¨ una piattaforma di orchestrazione di workflow open source, basata su eventi, creata per gli ingegneri che devono pianificare, eseguire e monitorare pipeline complesse senza scrivere codice infrastrutturale boilerplate. Combina una definizione di workflow dichiarativa basata su YAML con un editor visuale in tempo reale, un grafico di topologia live e la riproduzione delle esecuzioni â€” rendendola accessibile ai principianti e abbastanza potente per i team di ingegneria dei dati su larga scala.

L'auto-hosting di Kestra sul tuo VPS ti offre workflow illimitati, piena sovranitÃ  sui dati e la possibilitÃ  di connetterti a qualsiasi servizio interno o database senza esporre le credenziali a un fornitore SaaS. La libreria di plugin integrata copre oltre 400 integrazioni pronte all'uso.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Kestra

Editor visivo del flusso di lavoro

Costruisci e modifica i flussi di lavoro in una vista della topologia basata su browser che si renderizza in tempo reale mentre digiti YAML â€” non Ã¨ necessario uno strumento di diagrammazione separato.

Trigger basati sugli eventi

Attiva i workflow in base a pianificazioni, webhook, arrivi di file, eventi di code di messaggi o modifiche al database con tipi di trigger integrati.

Oltre 400 Plugin

Connettiti a AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs e decine di database senza scrivere codice connettore.

Esecuzione Rivedi

Riesegui qualsiasi esecuzione passata da qualsiasi attivitÃ , controlla input e output a ogni passaggio e debugga i fallimenti senza riavviare l'intera pipeline.

Esecuzione parallela di attivitÃ 

Esegui gruppi di attivitÃ  in parallelo o in sequenza all'interno dello stesso flusso di lavoro per massimizzare la produttivitÃ  e minimizzare la latenza della pipeline end-to-end.

PerchÃ© eseguire Kestra su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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