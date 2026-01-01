Distribuisci Corteza con un click.
Piattaforma low-code open-source per la creazione di applicazioni aziendali personalizzate, sistemi CRM e flussi di lavoro automatizzati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Corteza
Corteza Ã¨ una piattaforma low-code open source che consente ai team di creare applicazioni aziendali personalizzate, pipeline CRM e automazioni di processo senza una profonda conoscenza di programmazione. Il suo builder di app drag-and-drop, la gestione flessibile dei record e il motore di workflow integrato consentono alle organizzazioni di modellare qualsiasi processo aziendale â€” dalla tracciabilitÃ dei lead ai workflow di conformitÃ â€” e di implementarlo senza scrivere un singolo servizio backend da zero.
L'auto-hosting di Corteza sul tuo VPS mette i tuoi dati aziendali interamente sotto il tuo controllo. La piattaforma supporta LDAP, SAML e OAuth2 per l'autenticazione aziendale, il controllo degli accessi basato sui ruoli granulare e una superficie API REST/gRPC che si integra con gli strumenti esistenti. PostgreSQL fornisce archiviazione affidabile e scalabile per tutti i record e i log di automazione.
FunzionalitÃ principali di Corteza
Costruttore di app visuale
Progetta modelli di dati, moduli e viste di record tramite un'interfaccia drag-and-drop basata su browser senza scrivere codice backend.
CRM integrato
Corteza fornisce un modulo CRM pronto all'uso per la gestione di contatti, lead, account e pipeline di vendita.
Automazione del flusso di lavoro
Crea flussi di lavoro automatizzati a piÃ¹ passaggi attivati da modifiche ai record, programmazioni o webhook esterni per eliminare le attivitÃ manuali.
Autenticazione aziendale
Si integra con i fornitori LDAP, SAML e OAuth2 in modo che i team possano accedere con i sistemi di identitÃ aziendali esistenti.
Controllo degli accessi granulare
Definire permessi per risorsa e per operazione per ogni ruolo in modo che i dati sensibili e le azioni amministrative rimangano adeguatamente limitati.
Gateway di Integrazione
Esporre endpoint API personalizzati e connettersi a servizi esterni tramite il Gateway di Integrazione integrato senza middleware di terze parti.
PerchÃ© eseguire Corteza su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .