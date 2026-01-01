Corteza Ã¨ una piattaforma low-code open source che consente ai team di creare applicazioni aziendali personalizzate, pipeline CRM e automazioni di processo senza una profonda conoscenza di programmazione. Il suo builder di app drag-and-drop, la gestione flessibile dei record e il motore di workflow integrato consentono alle organizzazioni di modellare qualsiasi processo aziendale â€” dalla tracciabilitÃ dei lead ai workflow di conformitÃ â€” e di implementarlo senza scrivere un singolo servizio backend da zero.

L'auto-hosting di Corteza sul tuo VPS mette i tuoi dati aziendali interamente sotto il tuo controllo. La piattaforma supporta LDAP, SAML e OAuth2 per l'autenticazione aziendale, il controllo degli accessi basato sui ruoli granulare e una superficie API REST/gRPC che si integra con gli strumenti esistenti. PostgreSQL fornisce archiviazione affidabile e scalabile per tutti i record e i log di automazione.