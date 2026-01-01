Distribuisci ZNC con installazione in un click.
Bouncer IRC sempre attivo che ti mantiene connesso alle reti IRC 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e riproduce i messaggi persi.
Scegli un piano VPS per ZNC
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con ZNC
ZNC Ã¨ un bouncer IRC avanzato (chiamato anche BNC) che mantiene una connessione persistente alle reti IRC per tuo conto. Registra i messaggi mentre sei offline, li riproduce quando ti riconnetti e ti permette di connetterti da piÃ¹ client IRC alla stessa identitÃ contemporaneamente. Dopo oltre 15 anni di sviluppo, ZNC rimane lo standard de facto per i bouncer IRC self-hosted.
L'hosting autonomo di ZNC su un VPS ti offre una presenza IRC stabile e sempre online con una cronologia completa dei messaggi, plugin modulari per notifiche, logging e identificazione, oltre a un'interfaccia di amministrazione web per aggiungere reti e configurare canali senza toccare i file di configurazione.
FunzionalitÃ principali di ZNC
Presenza IRC sempre attiva
Resta connesso a ogni rete a cui ti unisci cosÃ¬ non perdi messaggi nÃ© le registrazioni del nick durante i tempi di inattivitÃ del desktop.
Replay multiclient
Connettiti da client desktop, mobile e web contemporaneamente â€” ZNC riproduce i messaggi persi e mantiene ogni client sincronizzato.
Sistema di plugin modulare
Moduli integrati per la registrazione, l'autenticazione NickServ, fail2ban, il ciclo dei canali, le notifiche push e decine di altri.
Interfaccia di amministrazione web
Gestisci utenti, reti, canali e moduli da un browser â€” non Ã¨ necessario modificare le configurazioni manualmente o usare comandi bot IRC.
Supporto multi-utente
Gli account per utente con reti isolate e impostazioni dei moduli consentono a famiglie o team di condividere un'istanza ZNC tra identitÃ IRC distinte.
PerchÃ© eseguire ZNC su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .