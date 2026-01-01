Distribuisci SigNoz con installazione in un clic.
APM nativo di OpenTelemetry che unifica tracce distribuite, metriche e log sotto un'unica piattaforma open-source.
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Cosa puoi costruire con SigNoz
SigNoz Ã¨ una piattaforma di osservabilitÃ full-stack open source costruita nativamente su OpenTelemetry. Sostituisce piÃ¹ strumenti isolati â€” un backend di tracciamento, un archivio di metriche e un aggregatore di log â€” con una singola applicazione che correla tutti e tre i segnali in un'unica interfaccia utente. Gli ingegneri possono passare da una traccia lenta direttamente ai log correlati e alle metriche dell'infrastruttura senza cambiare scheda o unire i dati manualmente.
A differenza dei fornitori SaaS APM, l'auto-hosting di SigNoz sul tuo VPS mantiene tutti i dati di telemetria sull'infrastruttura che controlli, senza prezzi per posto o limiti di conservazione dei dati imposti da terze parti. Il motore di archiviazione ClickHouse rende le query veloci anche con volumi di ingestione elevati, e il supporto nativo OpenTelemetry significa che qualsiasi servizio strumentato OTel spedisce i dati senza SDK specifici del fornitore.
FunzionalitÃ principali di SigNoz
Distributed tracing
Visualizza i flussi di richieste end-to-end tra i servizi con grafici a fiamma, dettagli degli span e analisi delle latenze P50/P95/P99.
Monitoraggio delle metriche
Acquisisci e interroga metriche di infrastruttura e applicazione tramite OpenTelemetry, con dashboard e regole di avviso integrate.
Gestione dei log
Centralizza i log da tutti i servizi, filtra per contesto di traccia ed esegui ricerche full-text senza uno stack di logging separato.
Segnali correlati
Passa da una traccia lenta ai log correlati e alle metriche dell'host con un solo clic â€” nessuna correlazione manuale tra strumenti separati.
OpenTelemetry nativo
Qualsiasi servizio giÃ strumentato con gli SDK OTel invia immediatamente i dati a SigNoz, senza vendor lock-in o agenti personalizzati.
Allerta integrata
Definisci avvisi di soglia e di anomalia su qualsiasi metrica o segnale di traccia e instrada le notifiche a Slack, PagerDuty o webhook.
PerchÃ© eseguire SigNoz su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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