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APM nativo di OpenTelemetry che unifica tracce distribuite, metriche e log sotto un'unica piattaforma open-source.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con SigNoz

SigNoz Ã¨ una piattaforma di osservabilitÃ  full-stack open source costruita nativamente su OpenTelemetry. Sostituisce piÃ¹ strumenti isolati â€” un backend di tracciamento, un archivio di metriche e un aggregatore di log â€” con una singola applicazione che correla tutti e tre i segnali in un'unica interfaccia utente. Gli ingegneri possono passare da una traccia lenta direttamente ai log correlati e alle metriche dell'infrastruttura senza cambiare scheda o unire i dati manualmente.

A differenza dei fornitori SaaS APM, l'auto-hosting di SigNoz sul tuo VPS mantiene tutti i dati di telemetria sull'infrastruttura che controlli, senza prezzi per posto o limiti di conservazione dei dati imposti da terze parti. Il motore di archiviazione ClickHouse rende le query veloci anche con volumi di ingestione elevati, e il supporto nativo OpenTelemetry significa che qualsiasi servizio strumentato OTel spedisce i dati senza SDK specifici del fornitore.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di SigNoz

Distributed tracing

Visualizza i flussi di richieste end-to-end tra i servizi con grafici a fiamma, dettagli degli span e analisi delle latenze P50/P95/P99.

Monitoraggio delle metriche

Acquisisci e interroga metriche di infrastruttura e applicazione tramite OpenTelemetry, con dashboard e regole di avviso integrate.

Gestione dei log

Centralizza i log da tutti i servizi, filtra per contesto di traccia ed esegui ricerche full-text senza uno stack di logging separato.

Segnali correlati

Passa da una traccia lenta ai log correlati e alle metriche dell'host con un solo clic â€” nessuna correlazione manuale tra strumenti separati.

OpenTelemetry nativo

Qualsiasi servizio giÃ  strumentato con gli SDK OTel invia immediatamente i dati a SigNoz, senza vendor lock-in o agenti personalizzati.

Allerta integrata

Definisci avvisi di soglia e di anomalia su qualsiasi metrica o segnale di traccia e instrada le notifiche a Slack, PagerDuty o webhook.

PerchÃ© eseguire SigNoz su Hostinger

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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