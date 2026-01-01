Beszel Agent è il componente di raccolta dati della piattaforma di monitoraggio Beszel. Installato su ogni server che desideri osservare, raccoglie continuamente metriche di CPU, memoria, disco e rete insieme alle statistiche dei container Docker, quindi le inoltra in modo sicuro a un hub Beszel centrale per l'aggregazione e gli avvisi.

L'agente è volutamente minimale — consuma risorse trascurabili fornendo al contempo una visibilità completa sullo stato del sistema. La comunicazione con l'hub è protetta dall'autenticazione tramite token, e l'accesso al socket Docker gli conferisce una visione completa a livello di container senza richiedere privilegi host elevati oltre a quel mount del socket.