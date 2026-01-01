Distribuisci Beszel Agent con installazione in 1 click.
Agente di monitoraggio leggero che raccoglie metriche di server e container per il tuo hub Beszel.
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Cosa puoi costruire con Beszel Agent
Beszel Agent è il componente di raccolta dati della piattaforma di monitoraggio Beszel. Installato su ogni server che desideri osservare, raccoglie continuamente metriche di CPU, memoria, disco e rete insieme alle statistiche dei container Docker, quindi le inoltra in modo sicuro a un hub Beszel centrale per l'aggregazione e gli avvisi.
L'agente è volutamente minimale — consuma risorse trascurabili fornendo al contempo una visibilità completa sullo stato del sistema. La comunicazione con l'hub è protetta dall'autenticazione tramite token, e l'accesso al socket Docker gli conferisce una visione completa a livello di container senza richiedere privilegi host elevati oltre a quel mount del socket.
Funzionalità principali di Beszel Agent
Metriche di sistema in tempo reale
Monitora continuamente l'utilizzo di CPU, memoria, disco e rete in modo che il tuo Beszel hub abbia sempre un quadro aggiornato dello stato di salute del server.
Monitoraggio a livello di container
Legge dal socket Docker per segnalare il consumo di risorse per container, aiutandoti a individuare quali carichi di lavoro stanno generando il carico.
Consumo minimo di risorse
Progettato per funzionare silenziosamente in background senza un impatto misurabile sulle prestazioni dell'applicazione o sulle risorse di sistema disponibili.
Comunicazione Hub Sicura
Le connessioni autenticate tramite token all'hub Beszel impediscono l'ingestione non autorizzata di metriche e mantengono privati i tuoi dati di monitoraggio.
Perché eseguire Beszel Agent su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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