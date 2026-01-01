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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database colonnare open-source costruito specificamente per l'elaborazione analitica online — che esegue query di aggregazione su miliardi di righe in millisecondi senza cubi pre-calcolati o viste materializzate. Originariamente sviluppato presso Yandex e ora mantenuto da ClickHouse Inc., alimenta piattaforme di analisi, backend di osservabilità e pipeline di eventi di prodotto presso aziende che vanno dalle startup a Cloudflare, Uber ed eBay.

L'auto-hosting di ClickHouse sul tuo VPS fornisce a backend di applicazioni, dashboard di analisi e strumenti di osservabilità un livello di query ad alte prestazioni per dati di log, metriche, eventi utente e carichi di lavoro di serie temporali. L'interfaccia utente Play integrata fornisce un'interfaccia di query basata su browser in modo che gli analisti possano scrivere SQL senza installare un client desktop.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di ClickHouse

Archiviazione colonnare

La compressione per colonna e il layout del disco offrono rapporti di compressione da 10 a 100 volte superiori e query di aggregazione notevolmente più veloci rispetto ai database orientati alle righe.

Famiglia di motori MergeTree

Motori di tabelle specializzati per serie temporali, dati replicati, aggregazioni di somma e carichi di lavoro grafici ottimizzano l'archiviazione e le query per caso d'uso.

UI Play integrata

Esegui query SQL ad hoc direttamente dal browser su /play con evidenziazione della sintassi, cronologia delle query e visualizzazione dei risultati.

Viste materializzate

Le tabelle pre-aggregate mantenute in modo incrementale ti consentono di gestire query di dashboard su miliardi di righe con una latenza inferiore al secondo.

Distribuiti e replicati

Supporto nativo per lo sharding tra i nodi e la replica delle tabelle per un'alta disponibilità senza servizi di coordinamento esterni.

Perché eseguire ClickHouse su Hostinger

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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