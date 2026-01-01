Distribuisci ClickHouse con installazione in un click.
Database OLAP colonnare open source progettato per l'analisi in tempo reale su miliardi di righe con latenza di query nell'ordine dei millisecondi.
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Cosa puoi costruire con ClickHouse
ClickHouse è un sistema di gestione di database colonnare open-source costruito specificamente per l'elaborazione analitica online — che esegue query di aggregazione su miliardi di righe in millisecondi senza cubi pre-calcolati o viste materializzate. Originariamente sviluppato presso Yandex e ora mantenuto da ClickHouse Inc., alimenta piattaforme di analisi, backend di osservabilità e pipeline di eventi di prodotto presso aziende che vanno dalle startup a Cloudflare, Uber ed eBay.
L'auto-hosting di ClickHouse sul tuo VPS fornisce a backend di applicazioni, dashboard di analisi e strumenti di osservabilità un livello di query ad alte prestazioni per dati di log, metriche, eventi utente e carichi di lavoro di serie temporali. L'interfaccia utente Play integrata fornisce un'interfaccia di query basata su browser in modo che gli analisti possano scrivere SQL senza installare un client desktop.
Funzionalità principali di ClickHouse
Archiviazione colonnare
La compressione per colonna e il layout del disco offrono rapporti di compressione da 10 a 100 volte superiori e query di aggregazione notevolmente più veloci rispetto ai database orientati alle righe.
Famiglia di motori MergeTree
Motori di tabelle specializzati per serie temporali, dati replicati, aggregazioni di somma e carichi di lavoro grafici ottimizzano l'archiviazione e le query per caso d'uso.
UI Play integrata
Esegui query SQL ad hoc direttamente dal browser su /play con evidenziazione della sintassi, cronologia delle query e visualizzazione dei risultati.
Viste materializzate
Le tabelle pre-aggregate mantenute in modo incrementale ti consentono di gestire query di dashboard su miliardi di righe con una latenza inferiore al secondo.
Distribuiti e replicati
Supporto nativo per lo sharding tra i nodi e la replica delle tabelle per un'alta disponibilità senza servizi di coordinamento esterni.
Perché eseguire ClickHouse su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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