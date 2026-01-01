Deploy Solidtime in one click installation.
Modern open-source time tracking for freelancers and agencies with billing rates, client management, and multi-organization support.
Scegli un piano VPS per Solidtime
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Solidtime
Solidtime is an open-source time tracking application designed for freelancers, consultants, and agencies that need accurate billing and project oversight. It provides a clean interface for logging time against clients and projects, configuring billable rates at the organization, project, or member level, and generating PDF reports for invoicing â€” all without a per-seat subscription.
Self-hosting Solidtime on a VPS means your time data and client records stay on infrastructure you control, with no third-party access to billing information. Unlike hosted tools that increase costs as teams grow, a self-hosted instance supports unlimited users and organizations with no recurring fees beyond the server.
FunzionalitÃ principali di Solidtime
Configurable billing rates
Set hourly rates per organization, project, or individual member so billable time is calculated correctly for every client engagement.
Multi-organization support
Manage multiple organizations and client workspaces from a single Solidtime account without separate logins or instances.
PDF report export
Generate detailed time reports as PDFs for client invoicing, directly from the web interface using the bundled Gotenberg service.
Import from Toggl & Clockify
Migrate existing time entries from Toggl, Clockify, or CSV files so billing history is preserved when switching to self-hosted.
REST API access
Full API enables integration with invoicing tools, project management software, and custom automation workflows.
PerchÃ© eseguire Solidtime su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .