Distribuisci WatchState con un click di installazione.
Motore di sincronizzazione auto-ospitato che mantiene la cronologia di visione allineata tra i backend di Plex, Jellyfin ed Emby.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con WatchState
WatchState Ã¨ uno strumento open-source progettato per le famiglie che gestiscono piÃ¹ di un server multimediale. Invece di affidarsi a Trakt o altri servizi di terze parti, comunica direttamente con le API di Plex, Jellyfin ed Emby per mantenere coerenti gli stati di riproduzione, le posizioni di ripresa e la cronologia di visione su ogni backend che connetti.
L'auto-hosting di WatchState sul tuo VPS mantiene i token dell'account, i dati di visualizzazione e il traffico webhook interamente sotto il tuo controllo. Il container include un'interfaccia utente web per aggiungere backend, supporta la sincronizzazione molti-a-molti o unidirezionale e combina importazioni pianificate con eventi webhook in tempo reale, in modo che le modifiche si propaghino in pochi secondi.
FunzionalitÃ principali di WatchState
Sincronizzazione multi-backend
Sincronizza lo stato di riproduzione molti a molti o unidirezionale tra i server Plex, Jellyfin ed Emby da un'unica dashboard.
Aggiornamenti guidati da webhook
Ricevi eventi di riproduzione, pausa e scrobble direttamente da ogni backend in modo che la cronologia di visualizzazione si propaghi in pochi secondi invece di attendere una scansione.
IdentitÃ multi-utente
Mappa piÃ¹ utenti su server diversi a identitÃ condivise e mantieni ogni membro della famiglia sincronizzato senza incrociare le cronologie.
Backup portatili
Esporta lo stato di riproduzione completo di ogni backend in un formato portatile che puoi ripristinare in seguito o migrare su un server diverso.
Controlli di paritÃ della libreria
Rileva voci non corrispondenti, disallineate o obsolete e individua le differenze tra i backend cosÃ¬ puoi correggere i metadati prima che causino conflitti di sincronizzazione.
Corrispondenza del percorso
Abbina gli elementi tramite percorsi multimediali condivisi quando gli ID esterni sono mancanti o inaffidabili, ideale per librerie distribuite su piÃ¹ backend.
PerchÃ© eseguire WatchState su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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