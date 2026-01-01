Distribuisci SpacetimeDB con installazione in un click.
Database relazionale e server di applicazioni in un'unica soluzione â€” i client si connettono direttamente ed eseguono la logica all'interno del database con una latenza inferiore al millisecondo.
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Cosa puoi costruire con SpacetimeDB
SpacetimeDB elimina lo stack backend tradizionale combinando un database relazionale e un server di applicazioni in un unico processo distribuibile. Invece di mantenere un livello API separato tra i tuoi client e i dati, i client si connettono direttamente a SpacetimeDB ed eseguono la logica lato server â€” chiamati moduli â€” all'interno del database stesso. Costruito in Rust con stato in memoria e persistenza tramite write-ahead log, offre tempi di risposta consistenti inferiori al millisecondo senza servizi ausiliari.
L'auto-hosting di SpacetimeDB su un VPS ti offre CPU e RAM dedicate â€” le principali leve di performance per la sua architettura in-memory â€” mantenendo tutti i dati dell'applicazione e il codice dei moduli sotto il tuo pieno controllo senza alcun vincolo del fornitore.
FunzionalitÃ principali di SpacetimeDB
Nessuno strato API separato
I client si connettono direttamente al database ed eseguono moduli al suo interno, sostituendo un intero livello di server web, code di messaggi e API con un unico processo.
Abbonamenti in tempo reale
I client si iscrivono alle modifiche della tabella e ricevono istantaneamente la sincronizzazione delta automatica â€” nessun polling, nessun server WebSocket separato richiesto.
Logica basata su moduli
Scrivi la logica dell'applicazione lato server in Rust o C# e distribuiscila come modulo compilato direttamente nel database per prestazioni e sicurezza elevate.
In memoria con persistenza
Tutto lo stato dell'applicazione Ã¨ mantenuto in memoria per letture veloci, mentre un log write-ahead garantisce che i dati sopravvivano a riavvii e crash senza complesse configurazioni di backup.
Comprovato in produzione
Alimenta l'intero backend di BitCraft Online, un gioco multigiocatore di massa dove tutto lo stato in tempo reale Ã¨ gestito da una singola istanza di SpacetimeDB.
PerchÃ© eseguire SpacetimeDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .