Distribuisci evcc con installazione in un click.
Controller di ricarica EV ottimizzato per il solare e gestore energetico domestico per centinaia di wallbox, inverter e veicoli.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con evcc
evcc Ã¨ un controller di ricarica per veicoli elettrici (EV) open-source e un sistema di gestione dell'energia domestica che dÃ prioritÃ alla ricarica del tuo veicolo elettrico con energia solare autoprodotta anzichÃ© con l'elettricitÃ della rete. Si connette a centinaia di wallbox, inverter solari, sistemi di accumulo a batteria, contatori intelligenti e API dei veicoli per coordinare la ricarica in base all'eccesso di energia fotovoltaica in tempo reale, alle tariffe elettriche dinamiche e allo stato di carica della batteria.
L'auto-hosting di evcc sul tuo VPS mantiene le credenziali del dispositivo, la cronologia di ricarica e la logica di automazione interamente sotto il tuo controllo, elimina qualsiasi dipendenza dai servizi cloud dei fornitori e assicura che le tue strategie di ricarica continuino a funzionare in modo affidabile ogni volta che il sole splende.
FunzionalitÃ principali di evcc
Ricarica solare in eccesso
Ricarica il tuo veicolo elettrico con l'energia fotovoltaica in eccesso in tempo reale, massimizzando l'autoconsumo e minimizzando le importazioni dalla rete.
Supporto tariffario dinamico
Programma la ricarica durante le ore piÃ¹ economiche delle tariffe dinamiche di elettricitÃ come Tibber, aWATTar e Octopus.
Centinaia di dispositivi
Si integra con caricabatterie, contatori, inverter e veicoli di ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei e molti altri.
Configurazione basata su browser
Configura wallbox, veicoli, contatori e punti di ricarica tramite un'interfaccia web guidata senza modificare manualmente i file YAML.
Rilevamento batteria domestica
Coordina la ricarica del veicolo elettrico con lo stato di carica della batteria domestica in modo che la batteria di casa tua non venga scaricata per alimentare l'auto.
API REST e MQTT
Espone un'API REST e MQTT completa per Home Assistant, openHAB, Node-RED e automazioni personalizzate.
PerchÃ© eseguire evcc su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .