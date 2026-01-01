Distribuisci Thruk con installazione in 1 click.
Interfaccia web di monitoraggio multi-backend per Naemon, Nagios, Icinga e Shinken basata sull'API Livestatus.
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Cosa puoi costruire con Thruk
Thruk Ã¨ un'interfaccia web di monitoraggio indipendente e ricca di funzionalitÃ , basata sull'API Livestatus. Sostituisce il datato Nagios CGI con un'interfaccia utente (UI) veloce e moderna e aggiunge funzionalitÃ che il core di Nagios non ha mai offerto â€” visualizzazioni paginate su milioni di servizi, dashboard ottimizzate per dispositivi mobili, processi aziendali, reportistica SLA e una potente API REST.
L'auto-hosting di Thruk sul tuo VPS ti consente di consolidare ogni backend Naemon, Nagios, Icinga e Shinken dietro un'unica interfaccia. Questo template include la distribuzione OMD Labs, cosÃ¬ ottieni anche un core Naemon pronto per le query, grafici delle prestazioni RRD e l'intero ecosistema di add-on Thruk senza compilazione manuale.
FunzionalitÃ principali di Thruk
Supporto multi-backend
Interroga le istanze Naemon, Nagios, Icinga e Shinken contemporaneamente e presentale come un'unica vista dello stato unificata.
Naemon core incluso
Viene fornito con un backend Naemon funzionante, grafici delle prestazioni RRD e Apache in modo che l'interfaccia utente web abbia dati in tempo reale fin dal primo avvio.
Processi aziendali
Raggruppare centinaia di controlli di basso livello in servizi aziendali logici che evidenziano l'impatto reale invece del rumore grezzo dell'host.
Reportistica SLA
Genera report di disponibilitÃ , interruzione e SLA in formato PDF o Excel direttamente dall'interfaccia web senza strumenti di reporting esterni.
REST API
Automatizza i dashboard, i tempi di inattivitÃ e le conferme tramite un'API REST documentata che rispecchia ogni funzionalitÃ dell'interfaccia utente.
Interfaccia Utente accessibile da dispositivi mobile
Dashboard reattive e un tema mobile dedicato consentono agli operatori di gestire gli incidenti da un telefono o un tablet quando sono reperibili.
PerchÃ© eseguire Thruk su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .