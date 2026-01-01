Thruk Ã¨ un'interfaccia web di monitoraggio indipendente e ricca di funzionalitÃ , basata sull'API Livestatus. Sostituisce il datato Nagios CGI con un'interfaccia utente (UI) veloce e moderna e aggiunge funzionalitÃ che il core di Nagios non ha mai offerto â€” visualizzazioni paginate su milioni di servizi, dashboard ottimizzate per dispositivi mobili, processi aziendali, reportistica SLA e una potente API REST.

L'auto-hosting di Thruk sul tuo VPS ti consente di consolidare ogni backend Naemon, Nagios, Icinga e Shinken dietro un'unica interfaccia. Questo template include la distribuzione OMD Labs, cosÃ¬ ottieni anche un core Naemon pronto per le query, grafici delle prestazioni RRD e l'intero ecosistema di add-on Thruk senza compilazione manuale.