Distribuisci DokuWiki con un click.
Semplice piattaforma wiki senza database per la documentazione tecnica e le basi di conoscenza del team.
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Cosa puoi costruire con DokuWiki
DokuWiki Ã¨ una wiki leggera e conforme agli standard che memorizza tutti i contenuti in file di testo semplice anzichÃ© in un database. Questo design basato su file mantiene la configurazione minima e rende i backup estremamente semplici â€” basta copiare i file. Nonostante la sua semplicitÃ , DokuWiki offre un'esperienza di modifica completa, un'organizzazione gerarchica degli spazi dei nomi, controlli di accesso granulari e un vasto ecosistema di plugin che puÃ² estendere le funzionalitÃ senza aggiungere complessitÃ all'infrastruttura.
L'auto-hosting di DokuWiki sul tuo VPS mantiene la tua documentazione privata e accessibile interamente alle tue condizioni. Non ci sono costi per utente, nessuna dipendenza da servizi esterni e nessun dato che lasci la tua infrastruttura â€” rendendola una scelta affidabile a lungo termine per wiki interni, runbook tecnici e basi di conoscenza del team di qualsiasi dimensione.
FunzionalitÃ principali di DokuWiki
Nessun database richiesto
Tutti i contenuti sono archiviati come file di testo semplice, eliminando il sovraccarico di configurazione e manutenzione del database comune ad altre piattaforme wiki.
Controllo versione integrato
Ogni modifica viene tracciata con una visualizzazione completa delle differenze e un rollback con un clic, cosÃ¬ nessun cambiamento di contenuto viene mai perso in modo permanente.
Controllo flessibile degli accessi
I gruppi di utenti e i permessi a livello di pagina ti permettono di limitare o aprire sezioni della wiki esattamente al pubblico giusto.
Ricco ecosistema di plugin
Centinaia di plugin della community aggiungono funzionalitÃ come l'evidenziazione della sintassi, i diagrammi, gli elenchi di attivitÃ e le integrazioni senza toccare il codice principale.
Backup facili
PoichÃ© il contenuto Ã¨ costituito da file semplici, il backup dell'intero wiki Ã¨ semplice come copiare una directory o includerlo in qualsiasi strategia di backup basata su file.
PerchÃ© eseguire DokuWiki su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .