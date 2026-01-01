DokuWiki Ã¨ una wiki leggera e conforme agli standard che memorizza tutti i contenuti in file di testo semplice anzichÃ© in un database. Questo design basato su file mantiene la configurazione minima e rende i backup estremamente semplici â€” basta copiare i file. Nonostante la sua semplicitÃ , DokuWiki offre un'esperienza di modifica completa, un'organizzazione gerarchica degli spazi dei nomi, controlli di accesso granulari e un vasto ecosistema di plugin che puÃ² estendere le funzionalitÃ senza aggiungere complessitÃ all'infrastruttura.

L'auto-hosting di DokuWiki sul tuo VPS mantiene la tua documentazione privata e accessibile interamente alle tue condizioni. Non ci sono costi per utente, nessuna dipendenza da servizi esterni e nessun dato che lasci la tua infrastruttura â€” rendendola una scelta affidabile a lungo termine per wiki interni, runbook tecnici e basi di conoscenza del team di qualsiasi dimensione.