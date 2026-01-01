Distribuisci ByteStash con un clic.
Gestore di snippet di codice auto-ospitato con evidenziazione della sintassi, ricerca full-text e SSO opzionale per sviluppatori e team.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con ByteStash
ByteStash è un'applicazione web self-hosted per archiviare, organizzare e condividere snippet di codice in un'unica libreria ricercabile. Supporta decine di linguaggi di programmazione con evidenziazione completa della sintassi, ti permette di filtrare per linguaggio o parola chiave, bloccare i preferiti per un accesso rapido e condividere snippet pubblicamente senza richiedere account ai destinatari.
A differenza degli strumenti per snippet basati su cloud, ByteStash funziona interamente sulla tua infrastruttura con un database SQLite leggero — nessun servizio esterno richiesto. Include una API REST completa con documentazione Swagger e integrazione OpenID Connect opzionale, rendendolo ugualmente adatto per sviluppatori singoli e team che utilizzano la gestione centralizzata dell'identità.
Funzionalità principali di ByteStash
Evidenziazione della sintassi
Supporta decine di linguaggi di programmazione in modo che ogni snippet venga renderizzato con una colorazione della sintassi accurata e leggibile.
Ricerca full-text
Cerca e filtra la tua intera libreria di snippet per lingua, parola chiave o tag per trovare esattamente ciò di cui hai bisogno in pochi secondi.
Condivisione pubblica
Condividi singoli snippet o raccolte tramite link pubblici — i destinatari non hanno bisogno di un account per visualizzarli.
Accesso REST API
L'API CRUD completa con documentazione Swagger integrata ti permette di integrare il recupero di snippet in script, editor o pipeline CI.
SSO integrazione
Collega qualsiasi provider OpenID Connect per abilitare il single sign-on per i team che utilizzano già la gestione centralizzata delle identità.
Perché eseguire ByteStash su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.