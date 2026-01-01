Distribuisci Lidarr con un click.
Gestore automatizzato di collezioni musicali che monitora le discografie degli artisti e organizza i download con i metadati di MusicBrainz.
Scegli un piano VPS per Lidarr
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Lidarr
Lidarr Ã¨ un gestore automatico di librerie musicali basato sul collaudato framework arr. Tiene traccia delle discografie degli artisti, monitora i feed RSS per le nuove uscite di album, attiva i download tramite il tuo client preferito e organizza tutto in cartelle correttamente etichettate e strutturate â€” tutto senza intervento manuale.
Eseguire Lidarr su un VPS lo mantiene attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assicurando che le nuove uscite vengano acquisite nel momento in cui appaiono, anche quando i tuoi computer di casa sono spenti. Si integra con qBittorrent, SABnzbd, NZBGet e altri client di download, e si connette a Plex, Jellyfin ed Emby per aggiornare la tua libreria del server musicale dopo ogni acquisizione.
FunzionalitÃ principali di Lidarr
Monitoraggio automatico del rilascio
Monitora qualsiasi artista e scarica automaticamente nuovi album, singoli ed EP non appena appaiono sui tuoi indicizzatori configurati.
Aggiornamenti del profilo di qualitÃ
Definisci i formati audio preferiti e Lidarr sostituirÃ automaticamente i file di qualitÃ inferiore con versioni FLAC o a bitrate piÃ¹ elevato quando saranno disponibili.
MusicBrainz metadati
Arricchisci la tua libreria con nomi di artisti accurati, copertine degli album, date di pubblicazione ed elenchi di tracce provenienti da MusicBrainz.
Integrazione Media Server
Attiva automaticamente le scansioni della libreria di Plex, Jellyfin o Emby dopo il completamento dei download, in modo che la nuova musica appaia istantaneamente.
Gestione della discografia
Visualizza cataloghi completi di artisti, segna gli album desiderati e tieni traccia delle uscite mancanti o che necessitano di aggiornamenti di qualitÃ da un'unica dashboard.
PerchÃ© eseguire Lidarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .