Distribuisci Logto con installazione in un click.
Piattaforma completa di identità e autenticazione con supporto OAuth 2.0, OIDC e SSO aziendale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Logto
Logto è una moderna piattaforma di gestione delle identità e degli accessi che fornisce un'infrastruttura di autenticazione completa per applicazioni web, mobile e API. Implementa OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML out-of-the-box, con componenti UI di accesso predefiniti, integrazioni di social login, MFA e controllo degli accessi basato sui ruoli — così i team possono aggiungere un'autenticazione di livello produttivo senza doverla costruire da zero.
L'auto-hosting di Logto sul tuo VPS ti offre utenti illimitati a un costo fisso, piena sovranità dei dati su credenziali e dati di sessione, e la flessibilità di soddisfare i requisiti di residenza dei dati o di conformità che i servizi di autenticazione di terze parti non possono soddisfare.
Funzionalità principali di Logto
OAuth 2.0 e OIDC
Protocolli standard del settore per la sicurezza di applicazioni e API senza scrivere logica di autenticazione personalizzata.
Integrazioni di accesso social
Aggiungi Google, GitHub, Microsoft e decine di altri provider social a qualsiasi applicazione con una configurazione minima.
Autenticazione a più fattori
Proteggi gli account con autenticazione a più fattori tramite TOTP, SMS e OTP via email e flussi di accesso senza password.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Definisci ruoli, permessi e ambiti per controllare esattamente a cosa può accedere ogni utente o applicazione.
Gestione dell'Organizzazione
Supporta applicazioni SaaS multi-tenant con strutture organizzative e di team integrate con SSO per organizzazione.
Perché eseguire Logto su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.