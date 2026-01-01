Distribuisci Cockpit CMS con installazione in un click.
CMS headless API-first leggero per sviluppatori che necessitano di una modellazione flessibile dei contenuti senza il sovraccarico di un CMS monolitico.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Cockpit CMS
Cockpit è un moderno sistema di gestione dei contenuti headless, pensato per i flussi di lavoro degli sviluppatori. Offre un'interfaccia pulita e intuitiva per definire tipi di contenuto, collezioni e singleton, quindi genera automaticamente API RESTful e GraphQL per ogni modello di contenuto — senza richiedere codice API personalizzato. La sua impronta leggera significa implementazioni più veloci e un minor consumo di risorse rispetto alle piattaforme CMS tradizionali.
L'auto-hosting di Cockpit sul tuo VPS mantiene i contenuti editoriali, i dati degli utenti e i token API all'interno della tua infrastruttura. Mantenendo il controllo completo sui limiti di frequenza delle API, sull'autenticazione e sull'archiviazione, puoi distribuire i contenuti a qualsiasi framework front-end — React, Vue, Angular, app mobili o generatori di siti statici come Next.js e Gatsby.
Funzionalità principali di Cockpit CMS
Consegna dei contenuti API-first
Ogni raccolta di contenuti ottiene automaticamente endpoint REST e GraphQL, pronti ad alimentare qualsiasi front-end o app mobile.
Modellazione di contenuti flessibile
Definisci tipi di campo personalizzati, strutture nidificate e relazioni di contenuto senza scrivere migrazioni di schema.
Supporto multi lingua
Gestisci i contenuti localizzati nativamente per siti internazionali senza plugin aggiuntivi o servizi di traduzione esterni.
Permessi basati sui ruoli
Assegna livelli di accesso granulari a editor, collaboratori e client API, in modo che ogni ruolo acceda solo a ciò che dovrebbe.
Integrazione Webhook
Attiva flussi di lavoro automatizzati e invalidazioni della cache in caso di modifiche ai contenuti con endpoint webhook configurabili.
Perché eseguire Cockpit CMS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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