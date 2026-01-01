Cockpit è un moderno sistema di gestione dei contenuti headless, pensato per i flussi di lavoro degli sviluppatori. Offre un'interfaccia pulita e intuitiva per definire tipi di contenuto, collezioni e singleton, quindi genera automaticamente API RESTful e GraphQL per ogni modello di contenuto — senza richiedere codice API personalizzato. La sua impronta leggera significa implementazioni più veloci e un minor consumo di risorse rispetto alle piattaforme CMS tradizionali.

L'auto-hosting di Cockpit sul tuo VPS mantiene i contenuti editoriali, i dati degli utenti e i token API all'interno della tua infrastruttura. Mantenendo il controllo completo sui limiti di frequenza delle API, sull'autenticazione e sull'archiviazione, puoi distribuire i contenuti a qualsiasi framework front-end — React, Vue, Angular, app mobili o generatori di siti statici come Next.js e Gatsby.