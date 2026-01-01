Hugo è il generatore di siti statici più veloce al mondo, scritto in Go e capace di costruire siti web completi in millisecondi. Alimenta portali di documentazione, siti di marketing, blog personali e proprietà web aziendali per team che vanno da singoli sviluppatori a grandi organizzazioni come Kubernetes, Netlify e Let's Encrypt.

L'auto-hosting di Hugo sul tuo VPS ti offre un ambiente di sviluppo persistente accessibile da qualsiasi luogo — ideale per team distribuiti, pipeline di build automatizzate e ambienti di staging. La struttura del tuo sito, la configurazione del tema e i contenuti sono sempre disponibili tramite SSH senza fare affidamento su alcun servizio di hosting di terze parti.