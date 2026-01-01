Distribuisci Hugo con un click.
Il generatore di siti statici più veloce del mondo per la creazione di siti di documentazione, blog e portfolio.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Hugo
Hugo è il generatore di siti statici più veloce al mondo, scritto in Go e capace di costruire siti web completi in millisecondi. Alimenta portali di documentazione, siti di marketing, blog personali e proprietà web aziendali per team che vanno da singoli sviluppatori a grandi organizzazioni come Kubernetes, Netlify e Let's Encrypt.
L'auto-hosting di Hugo sul tuo VPS ti offre un ambiente di sviluppo persistente accessibile da qualsiasi luogo — ideale per team distribuiti, pipeline di build automatizzate e ambienti di staging. La struttura del tuo sito, la configurazione del tema e i contenuti sono sempre disponibili tramite SSH senza fare affidamento su alcun servizio di hosting di terze parti.
Funzionalità principali di Hugo
Tempi di creazione in millisecondi
Hugo crea anche siti di grandi dimensioni con migliaia di pagine in meno di un secondo, notevolmente più velocemente rispetto ai generatori basati su JavaScript.
Zero Dipendenze
Hugo viene fornito come un singolo binario senza dipendenze di runtime, eliminando i conflitti di versione e semplificando le pipeline di distribuzione.
Pipeline di asset integrata
Elaborazione nativa delle immagini, bundling JavaScript, compilazione Sass e supporto per TailwindCSS senza strumenti di build aggiuntivi.
Server di ricarica live
Il server di sviluppo integrato riflette istantaneamente le modifiche a contenuti e design, accelerando l'iterazione durante lo sviluppo del sito.
Assistenza multilingue
L'i18n nativo con contenuti, URL e menu per lingua rende la creazione di siti multilingue semplice senza plugin.
Perché eseguire Hugo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.