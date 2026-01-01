Distribuisci Sshwifty con installazione in un click.
Client SSH e Telnet basato su browser che ti permette di raggiungere server remoti da qualsiasi browser web senza installare client locali.
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Cosa puoi costruire con Sshwifty
Sshwifty Ã¨ un client SSH e Telnet basato sul web e auto-ospitato che trasforma qualsiasi browser moderno in un terminale completamente funzionale per l'accesso a server remoti. Supporta l'autenticazione SSH tramite password, chiave pubblica e interattiva da tastiera, insieme al Telnet semplice, eliminando la necessitÃ di installare o configurare client nativi su ogni workstation.
L'auto-hosting di Sshwifty su un VPS offre a un team un unico punto di accesso condiviso per gestire macchine remote da qualsiasi luogo â€” telefoni, tablet, laptop aziendali bloccati o chioschi â€” mantenendo l'accesso controllato da una chiave condivisa. Gli amministratori possono predefinire preset host, limitare le connessioni a destinazioni approvate e controllare il traffico tramite hook lato server senza esporre le porte SSH a internet pubblico.
FunzionalitÃ principali di Sshwifty
SSH e Telnet
Connettiti ai server SSH utilizzando password, chiave pubblica o autenticazione interattiva da tastiera, e raggiungi gli host Telnet legacy dalla stessa interfaccia.
Nessuna installazione client
Funziona interamente nel browser, cosÃ¬ gli utenti accedono a macchine remote da telefoni, tablet o workstation bloccate senza installare software terminale nativo.
Preimpostazioni di connessione
Gli amministratori definiscono preset host riutilizzabili con credenziali incorporate in modo che gli utenti si connettano solo a server pre-approvati da un elenco curato.
Hooks lato server
I processi esterni possono essere richiamati prima di ogni connessione per applicare convalide personalizzate, logging o auditing senza modificare il client.
Chiave di accesso singola
Proteggi l'interfaccia web con una chiave condivisa unica configurata in fase di deployment, in modo che solo gli utenti autorizzati raggiungano la schermata di connessione.
PerchÃ© eseguire Sshwifty su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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