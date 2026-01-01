Distribuisci Miniflux con installazione in 1 click.
Lettore RSS open source minimalista realizzato in Go per un consumo rapido e senza distrazioni dei feed.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Miniflux
Miniflux Ã¨ un lettore di feed RSS minimalista e con una filosofia ben definita, progettato attorno a un unico principio: non intralciare e lasciarti leggere. Costruito in Go e supportato da PostgreSQL, gestisce feed RSS, Atom, RDF e JSON tramite un'interfaccia pulita, controllabile da tastiera, senza bloat o complessitÃ inutile. Con oltre 7.000 stelle su GitHub, ha conquistato un seguito fedele tra sviluppatori e utenti attenti alla privacy che desiderano velocitÃ senza ingombri.
L'auto-hosting di Miniflux mantiene la tua lista di abbonamenti e le tue abitudini di lettura completamente private. Non ci sono tracker di terze parti, nessuna profilazione comportamentale e nessun servizio che possa essere chiuso o messo a pagamento. Possiedi i tuoi feed, i tuoi articoli e la tua cronologia di lettura.
FunzionalitÃ principali di Miniflux
Estrazione del testo completo
Recupera articoli completi da feed che pubblicano solo riassunti, cosÃ¬ puoi leggere sempre il contenuto completo senza lasciare l'interfaccia.
Navigazione da tastiera
Le scorciatoie da tastiera complete ti permettono di navigare tra i feed, contrassegnare gli articoli come letti e aprire i link senza toccare il mouse.
Integrazioni per la lettura successiva
Invia articoli a Pocket, Wallabag, Instapaper e Pinboard con un'unica azione per una lettura offline successiva.
API client di terze parti
Le API compatibili con Fever e Google Reader consentono ad app mobili popolari come Reeder e NetNewsWire di connettersi alla tua istanza self-hosted.
Supporto per piÃ¹ utenti
Ogni utente ottiene il proprio elenco di feed indipendente, stato di lettura e impostazioni su una singola istanza di server condiviso.
PerchÃ© eseguire Miniflux su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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