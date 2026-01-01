Apprise API è un microservizio REST leggero che racchiude la libreria di notifica Apprise, offrendo a qualsiasi applicazione un singolo endpoint per raggiungere contemporaneamente oltre 120 piattaforme di notifica. Invece di mantenere integrazioni separate per Slack, Discord, PagerDuty, email e notifiche push mobili in ogni servizio che gestisci, configuri le destinazioni una volta in Apprise API e instradi le notifiche a tutte tramite una singola chiamata HTTP.

L'auto-hosting di Apprise API mantiene la logica di routing delle notifiche e qualsiasi token webhook sensibile sulla tua infrastruttura anziché passare attraverso un aggregatore di terze parti. La modalità di configurazione stateful mantiene persistenti i tuoi endpoint di notifica e i template tra i riavvii, mentre l'interfaccia web integrata ti consente di testare e gestire le destinazioni senza scrivere codice.