Ubooquity Ã¨ un server domestico gratuito e multipiattaforma per ebook, fumetti, riviste e PDF. Scansiona le cartelle della tua libreria, genera miniature e metadati navigabili e serve tutto tramite un lettore web pulito che gestisce EPUB, CBZ, CBR, PDF e altro ancora â€” oltre a un feed OPDS per app di lettura mobile che preferiscono la propria interfaccia utente.

L'auto-hosting di Ubooquity su un VPS mantiene la tua libreria di lettura privata e sempre disponibile, con supporto multi-utente, controllo degli accessi basato sui ruoli e un lettore di fumetti integrato basato su browser ottimizzato per lo scorrimento delle pagine a schermo intero su desktop, tablet e telefoni.