Distribuisci Ubooquity con 1 click.
Server domestico self-hosted per ebook e fumetti con un lettore web pulito e feed OPDS per app mobili.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Ubooquity
Ubooquity Ã¨ un server domestico gratuito e multipiattaforma per ebook, fumetti, riviste e PDF. Scansiona le cartelle della tua libreria, genera miniature e metadati navigabili e serve tutto tramite un lettore web pulito che gestisce EPUB, CBZ, CBR, PDF e altro ancora â€” oltre a un feed OPDS per app di lettura mobile che preferiscono la propria interfaccia utente.
L'auto-hosting di Ubooquity su un VPS mantiene la tua libreria di lettura privata e sempre disponibile, con supporto multi-utente, controllo degli accessi basato sui ruoli e un lettore di fumetti integrato basato su browser ottimizzato per lo scorrimento delle pagine a schermo intero su desktop, tablet e telefoni.
FunzionalitÃ principali di Ubooquity
Ebook, fumetti e PDF
Un'unica libreria che combina ebook (EPUB), fumetti (CBZ, CBR) e documenti PDF, ognuno con lettori e visualizzatori appropriati al formato.
Lettore di fumetti nel browser
Lettore di fumetti a schermo intero con sfoglia pagine, modalitÃ a doppia pagina, zoom e segnalibri â€” costruito specificamente per fumetti e manga.
Feed OPDS per app mobili
L'endpoint OPDS conforme agli standard si integra con app di lettura per iOS e Android come Chunky, Marvin, Aldiko e altre.
Controllo dell'accesso multi-utente
Gli account per utente con permessi basati sui ruoli consentono ai nuclei familiari di condividere una libreria mantenendo elenchi di lettura, progressi e accesso definiti per ciascun membro.
Scansione automatica della libreria
Lo scanner in background rileva nuovi file mentre li aggiungi al volume della libreria, aggiornando metadati e miniature senza intervento manuale.
PerchÃ© eseguire Ubooquity su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .