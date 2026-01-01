Distribuisci Evolution API con installazione in 1 click.
Gateway API di WhatsApp Business open source per la creazione di chatbot, automazioni e integrazioni di messaggistica per i clienti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Evolution API
Evolution API Ã¨ una piattaforma open-source che fornisce un'API REST completa per l'automazione della messaggistica WhatsApp. Costruita sulla libreria Baileys, consente agli sviluppatori di connettere account WhatsApp, inviare e ricevere messaggi, gestire i contatti e attivare webhook per l'elaborazione degli eventi in tempo reale â€” il tutto senza costose tariffe API ufficiali per le connessioni API non-Cloud.
L'auto-hosting di Evolution API sul tuo VPS mantiene tutti i dati delle conversazioni dei clienti sulla tua infrastruttura, garantendo la conformitÃ con le normative sulla protezione dei dati ed eliminando i costi per messaggio che rendono i fornitori commerciali costosi su larga scala. Il database PostgreSQL e la cache Redis inclusi forniscono persistenza affidabile e gestione dei messaggi ad alto throughput per i carichi di lavoro di produzione.
FunzionalitÃ principali di Evolution API
Gestione multi-istanza
Connetti e gestisci piÃ¹ numeri WhatsApp da un'unica distribuzione, con ogni istanza isolata e controllabile in modo indipendente tramite l'API.
Chatbot Integrazioni
I connettori nativi per Typebot, Chatwoot e OpenAI consentono la creazione di chatbot senza codice e conversazioni automatizzate basate sull'IA su WhatsApp.
Sistema di eventi Webhook
I webhook in tempo reale forniscono eventi relativi a messaggi, connessioni e gruppi alla tua applicazione nel momento in cui si verificano, consentendo risposte automatiche istantanee.
Automazione del flusso di lavoro
Compatibile con n8n e altre piattaforme di automazione, consentendo la creazione di complessi flussi di lavoro di messaggistica multi-step senza codice personalizzato.
RESTful API
Un'API HTTP/JSON pulita con autenticazione tramite codice QR rende semplice integrare la messaggistica WhatsApp in qualsiasi applicazione o servizio.
PerchÃ© eseguire Evolution API su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .