Distribuisci Iceshrimp con installazione a un click.
Social network decentralizzato ActivityPub costruito su .NET, che succede a Misskey con un backend piÃ¹ veloce e snello.
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Cosa puoi costruire con Iceshrimp
Iceshrimp.NET Ã¨ una riscrittura completa del server fediverse Iceshrimp, che sostituisce lo stack Node.js originale con un moderno backend .NET e un frontend Blazor WebAssembly. Il risultato Ã¨ un social network federato che esegue ActivityPub con una frazione dell'ingombro di memoria e CPU dei server della famiglia Misskey, pur rimanendo pienamente compatibile con il fediverse piÃ¹ ampio.
L'auto-hosting di Iceshrimp sul tuo VPS mantiene la tua community, i tuoi contenuti e le tue politiche di moderazione sotto il tuo controllo â€” senza feed algoritmici, senza pubblicitÃ e senza blocco del fornitore. Un'API compatibile con Mastodon consente inoltre agli utenti di mantenere i loro client mobili e web preferiti.
FunzionalitÃ principali di Iceshrimp
Federazione ActivityPub
Si connette nativamente con Mastodon, Misskey, Pleroma e il resto del fediverso, cosÃ¬ i tuoi utenti possono seguire e interagire attraverso migliaia di server indipendenti.
API compatibile con Mastodon
Il supporto integrato per client Mastodon popolari come Elk, Phanpy, Ice Cubes e Tusky significa che gli utenti mantengono le app che giÃ amano.
Snello Backend .NET
Il nuovissimo backend .NET Ã¨ significativamente piÃ¹ veloce e piÃ¹ efficiente in termini di risorse rispetto ai server della famiglia Misskey, rendendo i piani VPS piÃ¹ piccoli fattibili per l'hosting federato.
Anteprima Pubblica Configurabile
Un'anteprima pubblica solo HTML consente ai visitatori disconnessi di sfogliare i contenuti locali senza esporre l'intera applicazione client, con controlli granulari su ciÃ² che viene mostrato.
Elenchi di recupero & blocco autorizzati
Il supporto integrato per il recupero autorizzato, le modalitÃ di federazione basate su liste di blocco o di autorizzazione e la convalida della firma configurabile fornisce agli amministratori potenti strumenti di moderazione.
Migrazione da Iceshrimp-JS
Un percorso di aggiornamento ben supportato significa che le istanze Iceshrimp-JS esistenti possono passare al nuovo backend senza perdere account, post o follower.
PerchÃ© eseguire Iceshrimp su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .