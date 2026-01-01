October CMS Ã¨ un moderno sistema di gestione dei contenuti costruito sul framework PHP Laravel. Progettato sia per gli sviluppatori che per i team di contenuti, combina un'interfaccia backend pulita con una potente architettura di temi e plugin, rendendo semplice la creazione di siti web personalizzati e applicazioni web di qualsiasi complessitÃ .

L'auto-hosting di October CMS sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ dei tuoi contenuti, temi e plugin senza costi per sito o blocco del fornitore. Con il supporto per MySQL e MariaDB, un ricco ecosistema di plugin della community e una codebase user-friendly per gli sviluppatori, si adatta a tutto, dai semplici blog alle sofisticate piattaforme multi-pagina.