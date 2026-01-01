Distribuisci October CMS con installazione a un click.
CMS PHP auto-ospitato basato sul framework Laravel per la creazione di siti web e applicazioni web moderni e flessibili.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con October CMS
October CMS Ã¨ un moderno sistema di gestione dei contenuti costruito sul framework PHP Laravel. Progettato sia per gli sviluppatori che per i team di contenuti, combina un'interfaccia backend pulita con una potente architettura di temi e plugin, rendendo semplice la creazione di siti web personalizzati e applicazioni web di qualsiasi complessitÃ .
L'auto-hosting di October CMS sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ dei tuoi contenuti, temi e plugin senza costi per sito o blocco del fornitore. Con il supporto per MySQL e MariaDB, un ricco ecosistema di plugin della community e una codebase user-friendly per gli sviluppatori, si adatta a tutto, dai semplici blog alle sofisticate piattaforme multi-pagina.
FunzionalitÃ principali di October CMS
Fondazione Laravel
Costruito sul framework PHP Laravel, che offre Eloquent ORM, Artisan CLI e convenzioni familiari che rendono la personalizzazione e l'estensione semplici per gli sviluppatori PHP.
Ecosistema di Plugin
Estendi le funzionalitÃ con plugin della community e ufficiali che coprono moduli, SEO, gallerie e autenticazione senza scrivere codice personalizzato.
Editor Backend visivo
Gestisci pagine, layout, partiali e blocchi di contenuto tramite un'interfaccia backend intuitiva senza modificare i file direttamente sul server.
Sistema di Temi Flessibile
Crea o personalizza temi utilizzando il templating Twig e configurazioni di componenti definite in YAML che separano nettamente la presentazione dalla logica dell'applicazione.
API di Contenuto Headless
Esporre i contenuti tramite endpoint API REST per alimentare front-end headless, affiancandoli alle tradizionali pagine renderizzate lato server dalla stessa installazione.
PerchÃ© eseguire October CMS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .