Distribuisci VueTorrent con installazione a un click.
Moderna interfaccia utente web Vue.js per qBittorrent con un design raffinato e ottimizzato per dispositivi mobili e ricche funzionalitÃ di gestione dei torrent.
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Cosa puoi costruire con VueTorrent
VueTorrent Ã¨ un sostituto dell'interfaccia web open-source per qBittorrent, costruito con Vue 3 e Vuetify da una comunitÃ attiva di contributori. Sostituisce la datata interfaccia predefinita di qBittorrent con un'applicazione a pagina singola veloce e reattiva, progettata per sembrare nativa sia sui browser desktop che sui dispositivi mobili, inclusa l'installazione come Progressive Web App.
Questa implementazione raggruppa VueTorrent con l'immagine qBittorrent di LinuxServer tramite una mod Docker ufficialmente supportata, cosÃ¬ un singolo container fornisce sia il motore BitTorrent che l'interfaccia moderna. L'auto-hosting su un VPS offre seeding sempre attivo, larghezza di banda del datacenter e piena compatibilitÃ con lo stack di automazione arr tramite la WebAPI standard di qBittorrent.
FunzionalitÃ principali di VueTorrent
Vue 3 Web UI
L'interfaccia a pagina singola basata su Vue 3 e Vuetify sostituisce l'interfaccia utente predefinita e datata di qBittorrent con navigazione fluida e aggiornamenti in tempo reale.
Pronto per dispositivi mobili e PWA
Il layout reattivo funziona su telefoni e tablet e puÃ² essere installato come Progressive Web App per un'esperienza simile a quella nativa.
Temi chiari e scuri
Temi chiari e scuri integrati con colonne della dashboard configurabili ti permettono di personalizzare quali proprietÃ dei torrent sono visibili a colpo d'occhio.
Tasti rapidi
Le scorciatoie da tastiera di prima classe, che includono la selezione multipla, la messa a fuoco della ricerca e la chiusura delle finestre di dialogo, velocizzano la gestione quotidiana dei torrent.
Pieno qBittorrent API
Utilizza la standard qBittorrent WebAPI, quindi Sonarr, Radarr, Lidarr e altri strumenti arr funzionano senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Backend incluso
Viene fornito come mod Docker su LinuxServer qBittorrent, quindi un singolo container fornisce sia il motore torrent che l'interfaccia utente moderna.
PerchÃ© eseguire VueTorrent su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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