Distribuisci Warracker con un click.
Sistema di gestione delle garanzie self-hosted per il monitoraggio delle garanzie dei prodotti, delle ricevute e dei reclami in un unico posto.
Scegli un piano VPS per Warracker
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Warracker
Warracker Ã¨ un'applicazione open-source per il tracciamento delle garanzie che centralizza tutte le tue garanzie di prodotto, i documenti di acquisto e le cronologie dei reclami in un'unica dashboard auto-ospitata. Invece di cercare tra thread di email, schedari o fogli di calcolo, ottieni un database ricercabile con avvisi di scadenza, archiviazione documenti e accesso multi-utente per team e famiglie.
L'auto-hosting di Warracker sul tuo VPS significa che le tue ricevute di acquisto, le scansioni delle fatture e i numeri di serie dei prodotti rimangono su un'infrastruttura che controlli. Con email proattive e notifiche push tramite Apprise, ricevi avvisi anticipati prima che le garanzie scadano, cosÃ¬ puoi agire mentre la copertura Ã¨ ancora valida.
FunzionalitÃ principali di Warracker
Avvisi di scadenza della garanzia
Ricevi notifiche email e push tramite oltre 100 servizi, inclusi Telegram, Slack e Discord, prima della scadenza delle garanzie.
Archiviazione documenti
Carica e allega ricevute, fatture e manuali direttamente a ogni registrazione di garanzia per un recupero istantaneo quando necessario.
Tracciamento del ciclo di vita dei reclami
Gestisci le richieste di garanzia dall'inizio alla fine con aggiornamenti di stato e piena visibilitÃ sull'intero processo di reclamo.
Ricerca Avanzata e Filtro
Trova subito qualsiasi garanzia per nome prodotto, numero di serie, fornitore o tag personalizzati in tutto il tuo catalogo.
Accesso multi-utente
Condividi i registri di garanzia tra un team o un nucleo familiare con permessi basati sui ruoli e controlli di gestione amministrativa.
Importazione ed esportazione CSV
Migra i record di garanzia esistenti da fogli di calcolo tramite importazione CSV ed esporta i tuoi dati in qualsiasi momento per una portabilitÃ completa.
PerchÃ© eseguire Warracker su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .