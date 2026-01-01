Distribuisci Open Agent con installazione in un click.
Piattaforma assistente AI auto-ospitata con orchestrazione LLM, basi di conoscenza RAG, cicli di agenti e integrazioni di strumenti MCP.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Open Agent
Open Agent Ã¨ una piattaforma di agenti AI auto-ospitata e pronta per la produzione che collega modelli linguistici di grandi dimensioni con i tuoi dati e strumenti. Supporta oltre 28 fornitori di modelli tramite un'interfaccia unificata, trasformando documenti, wiki e database in basi di conoscenza RAG ricercabili che basano i tuoi agenti in un contesto accurato.
Il deployment di Open Agent sul tuo VPS mantiene conversazioni sensibili e documenti proprietari al di fuori dell'infrastruttura di terze parti. Il controllo degli accessi basato sui ruoli, l'integrazione SSO e gli spazi di lavoro multi-tenant lo rendono adatto a team e aziende che necessitano di governance senza sacrificare la flessibilitÃ .
FunzionalitÃ principali di Open Agent
Supporto LLM multi-provider
Connettiti a oltre 28 fornitori di modelli, inclusi OpenAI, DeepSeek e modelli locali, attraverso un livello di astrazione standardizzato.
Pipeline RAG integrata
Ingerisci PDF, wiki e documenti in archivi vettoriali semantici in modo che gli agenti recuperino un contesto accurato e fondato automaticamente.
Integrazioni di strumenti MCP
Estendi le capacitÃ dell'agente con i server del Protocollo di Contesto del Modello che si connettono ad API esterne, database e strumenti di automazione.
Controllo degli accessi aziendale
Gestisci gli utenti con permessi basati sui ruoli, SSO tramite OIDC, OAuth2, LDAP e SAML, e spazi di lavoro multi-tenant isolati.
Orchestrazione del ciclo dell'agente
Definisci flussi di lavoro di agenti a piÃ¹ fasi con cicli di chiamata degli strumenti, logica di riprova e registrazione degli audit per un'affidabilitÃ di livello di produzione.
PerchÃ© eseguire Open Agent su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .