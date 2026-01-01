Open Agent Ã¨ una piattaforma di agenti AI auto-ospitata e pronta per la produzione che collega modelli linguistici di grandi dimensioni con i tuoi dati e strumenti. Supporta oltre 28 fornitori di modelli tramite un'interfaccia unificata, trasformando documenti, wiki e database in basi di conoscenza RAG ricercabili che basano i tuoi agenti in un contesto accurato.

Il deployment di Open Agent sul tuo VPS mantiene conversazioni sensibili e documenti proprietari al di fuori dell'infrastruttura di terze parti. Il controllo degli accessi basato sui ruoli, l'integrazione SSO e gli spazi di lavoro multi-tenant lo rendono adatto a team e aziende che necessitano di governance senza sacrificare la flessibilitÃ .