Distribuisci EmbyStat con un'installazione in un clic.
Dashboard di statistiche e analisi per i server multimediali Emby e Jellyfin con approfondimenti dettagliati sulla libreria e report di visualizzazione.
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Cosa puoi costruire con EmbyStat
EmbyStat Ã¨ un'applicazione dedicata di analisi e statistiche per i server multimediali Emby e Jellyfin. Si connette direttamente all'API del tuo server multimediale per raccogliere dati sulla tua libreria, le abitudini di visualizzazione e le prestazioni del server, presentando le informazioni tramite dashboard visive e report dettagliati.
Distribuire EmbyStat su un VPS garantisce una raccolta continua di dati in background e analisi sempre accessibili senza consumare risorse sul tuo server multimediale. L'archiviazione persistente conserva le statistiche storiche per l'analisi delle tendenze a lungo termine e la raccolta pianificata mantiene i report aggiornati senza intervento manuale.
FunzionalitÃ principali di EmbyStat
Statistiche della biblioteca
Ripartizioni dettagliate della tua libreria di film e serie TV per genere, qualitÃ , lingua e valutazione offrono un quadro completo della tua collezione multimediale.
Visualizzazione Analisi
Traccia la cronologia di visione e i modelli di visualizzazione per utente, rivelando quali contenuti vengono guardati, riguardati o lasciati incompiuti.
Rilevamento duplicati
Identifica i file duplicati nella tua libreria per aiutarti a recuperare spazio di archiviazione e mantenere una raccolta pulita e ben organizzata.
Monitoraggio della salute del server
Monitora le metriche di performance del server e l'attivitÃ degli utenti per aiutare a identificare i colli di bottiglia e garantire un'esperienza di streaming fluida.
Grafici interattivi
Dashboard visive con grafici e diagrammi rendono facile esplorare le tendenze e condividere gli approfondimenti della biblioteca a colpo d'occhio.
PerchÃ© eseguire EmbyStat su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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