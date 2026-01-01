Distribuisci PigeonPod con installazione a un click.
Generatore di feed podcast self-hosted che converte i canali YouTube e Bilibili in feed RSS sottoscrivibili per qualsiasi app di podcast.
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Cosa puoi costruire con PigeonPod
PigeonPod Ã¨ un generatore di feed podcast auto-ospitato che trasforma canali YouTube, playlist, video e contenuti Bilibili in feed podcast RSS standard. Iscriviti a qualsiasi canale YouTube all'interno di PigeonPod e scaricherÃ automaticamente i nuovi episodi come audio o video, generando un feed RSS protetto da password a cui qualsiasi client podcast â€” Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts â€” puÃ² iscriversi direttamente.
A differenza delle estensioni del browser o delle soluzioni manuali, PigeonPod gestisce l'intera pipeline sul tuo server: iscrizione, download tramite yt-dlp, transcodifica tramite ffmpeg, generazione del feed e distribuzione RSS. Tutti gli strumenti necessari sono inclusi nell'immagine Docker â€” nient'altro da installare o configurare.
FunzionalitÃ principali di PigeonPod
Importazione YouTube e Bilibili
Iscriviti ai canali YouTube, alle playlist e ai singoli video, o ai canali e alle playlist di Bilibili â€” PigeonPod traccia i nuovi caricamenti e li sincronizza automaticamente.
Output standard del feed RSS
Genera feed RSS protetti da password a cui qualsiasi app di podcast puÃ² iscriversi, portando i tuoi abbonamenti YouTube nel tuo normale flusso di lavoro di ascolto di podcast.
Controllo qualitÃ audio e video
Configura il formato di output, il bitrate e la qualitÃ per ogni feed in modo da ottenere file audio compatti solo per l'ascolto o video completi per la visione â€” senza doverli scaricare di nuovo.
Filtri e limiti degli episodi
Imposta filtri per parole chiave, soglie di durata e limiti al numero di episodi per feed per mantenere gli abbonamenti focalizzati sui contenuti che desideri realmente.
S3 e local storage
Archivia gli episodi scaricati sul volume VPS o instradali a qualsiasi servizio compatibile con S3 â€” MinIO, Cloudflare R2 o AWS S3 â€” per librerie piÃ¹ grandi.
PerchÃ© eseguire PigeonPod su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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