Distribuisci Nango con installazione in un click.
Piattaforma open-source che gestisce OAuth, il refresh dei token e la connettivitÃ API per oltre 300 integrazioni di terze parti.
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Cosa puoi costruire con Nango
Nango Ã¨ un livello di infrastruttura open-source per la connessione ad API esterne. Invece di scrivere flussi OAuth personalizzati, logica di aggiornamento dei token e gestione dei limiti di velocitÃ per ogni servizio, Nango gestisce tutto tramite un unico backend unificato. Gli sviluppatori configurano le integrazioni una volta e accedono a qualsiasi servizio supportato tramite il proxy trasparente di Nango â€” con supporto integrato per oltre 300 API, inclusi Salesforce, GitHub, Slack, Stripe e Notion.
L'auto-hosting di Nango sul tuo VPS mantiene le autorizzazioni OAuth e i token API dei tuoi clienti su un'infrastruttura che controlli. Nessun servizio di terze parti gestisce mai le credenziali dei tuoi utenti â€” tutto Ã¨ crittografato a riposo con una chiave di tua proprietÃ e archiviato in un database PostgreSQL in esecuzione insieme al server.
FunzionalitÃ principali di Nango
Flussi OAuth unificati
Nango gestisce la generazione di URL di autorizzazione, lo scambio di token e l'elaborazione dei callback per oltre 300 API, eliminando il codice di autenticazione personalizzato per ogni integrazione.
Aggiornamento automatico del token
I token di accesso vengono aggiornati silenziosamente prima della scadenza, in modo che le tue integrazioni non falliscano mai a metÃ sessione a causa di credenziali obsolete.
UI di Connessione Incorporabile
Una schermata di consenso OAuth prefabbricata e in white label consente ai tuoi utenti di autorizzare account di terze parti dall'interno della tua applicazione con un unico flusso utente.
Proxy API trasparente
Instrada le chiamate API tramite Nango per ottenere tentativi automatici, gestione del limite di velocitÃ e risposte di errore normalizzate senza middleware per API.
Normalizzazione Webhook
Ricevi, verifica e inoltra i webhook da qualsiasi provider connesso tramite un singolo endpoint di ingestione con gestione unificata del payload.
Archiviazione crittografata delle credenziali
Tutti i token OAuth e le chiavi API sono crittografati a riposo utilizzando la tua chiave e archiviati esclusivamente nel database PostgreSQL auto-ospitato.
PerchÃ© eseguire Nango su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .