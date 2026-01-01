Distribuisci FossFLOW con installazione in un click.
Strumento di diagrammazione isometrica basato su browser e orientato alla privacy per la visualizzazione dell'infrastruttura e dell'architettura di sistema.
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Cosa puoi costruire con FossFLOW
FossFLOW Ã¨ una Progressive Web App open-source per creare diagrammi isometrici professionali dell'infrastruttura direttamente nel tuo browser. A differenza degli strumenti di diagrammazione basati su cloud che archiviano la documentazione della tua architettura su server di terze parti, FossFLOW opera interamente lato client. Con il salvataggio automatico ogni 5 secondi, l'esportazione JSON e il supporto offline, mantiene le topologie di rete sensibili e i design di sistema sotto il tuo controllo in ogni momento.
Distribuire FossFLOW sul tuo VPS aggiunge la persistenza dei diagrammi lato server, in modo che i diagrammi sopravvivano alle sessioni del browser e siano accessibili a tutto il tuo team da qualsiasi dispositivo â€” senza inviare file via email o fare affidamento su piattaforme commerciali soggette a politiche di conservazione dei dati e violazioni della sicurezza.
FunzionalitÃ principali di FossFLOW
Diagrammazione Isometrica
Crea diagrammi isometrici in stile 3D che comunicano layout dell'infrastruttura, configurazioni dei rack e livelli di sistema in modo piÃ¹ chiaro rispetto ai diagrammi 2D piatti.
Salvataggio automatico ogni 5 secondi
Il lavoro viene salvato automaticamente ogni 5 secondi, eliminando il rischio di perdere i progressi durante lunghe sessioni di diagrammazione.
Offline Supporto
Crea e modifica diagrammi senza una connessione internet â€” tutta l'elaborazione avviene nel tuo browser senza richiedere round-trip al server.
JSON importazione ed esportazione
Condividi diagrammi come file JSON portatili o importa diagrammi esistenti per la modifica senza alcun blocco del formato proprietario.
Nessun account richiesto
L'applicazione non richiede registrazione o autenticazione dell'utente, rendendola immediatamente accessibile a chiunque nel tuo team.
PerchÃ© eseguire FossFLOW su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .