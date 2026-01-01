Distribuisci Suwayomi con installazione in un click.
Server di manga e fumetti auto-ospitato che porta centinaia di fonti Tachiyomi a qualsiasi browser web.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Suwayomi
Suwayomi-Server Ã¨ un server di lettura di manga e fumetti self-hosted â€” una riscrittura desktop della popolare app Android Tachiyomi. Si connette a centinaia di fonti manga tramite lo stesso ecosistema di estensioni di Tachiyomi, offrendoti accesso a una vasta libreria di titoli da un'interfaccia web pulita accessibile su qualsiasi dispositivo. A differenza dei servizi manga basati su cloud con cataloghi limitati e paywall di abbonamento, Suwayomi funziona interamente sul tuo server senza costi ricorrenti.
Tutta la cronologia di lettura, i dati della libreria e i download sono archiviati localmente. Suwayomi supporta aggiornamenti automatici della libreria, download di capitoli in formato CBZ, supporto per cataloghi OPDS per app e-reader dedicate e un'esperienza di lettura personalizzabile â€” rendendola una piattaforma self-hosted completa per gli appassionati di manga e fumetti.
FunzionalitÃ principali di Suwayomi
Centinaia di fonti
Connettiti a centinaia di fonti di manga e fumetti utilizzando l'ecosistema di estensioni di Tachiyomi, che copre siti in decine di lingue e generi.
Aggiornamenti automatici della libreria
Imposta un intervallo di aggiornamento e Suwayomi controlla automaticamente tutte le serie tracciate per nuovi capitoli, mantenendo la tua libreria aggiornata senza aggiornamenti manuali.
Download di capitoli offline
Scarica i capitoli per la lettura offline, opzionalmente salvati come archivi CBZ compatibili con qualsiasi applicazione di lettura di fumetti.
Supporto catalogo OPDS
Il catalogo OPDS integrato permette alle app per e-reader come KOReader e Panels di connettersi direttamente alla tua libreria Suwayomi per la lettura su dispositivi dedicati.
Lettore basato su browser
Leggi manga direttamente nel browser con un lettore completo di funzionalitÃ che supporta layout personalizzati, modalitÃ di visualizzazione delle pagine e impostazioni della direzione di lettura.
PerchÃ© eseguire Suwayomi su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .