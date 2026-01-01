Distribuisci Fasten Health con installazione in un click.
Gestore di cartelle cliniche elettroniche personali e familiari self-hosted che consolida i dati sanitari da fornitori e dispositivi.
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Cosa puoi costruire con Fasten Health
Fasten On-Prem Ã¨ un gestore di cartelle cliniche elettroniche (EMR) open source self-hosted che consente a individui e famiglie di consolidare i dati sanitari provenienti da medici, ospedali, laboratori e dispositivi connessi in un unico archivio privato. Basato sullo standard di dati sanitari FHIR e scritto in Go, acquisisce i record tramite inserimento manuale e caricamenti di bundle FHIR esportati dai portali dei pazienti, e li visualizza in una timeline unificata insieme a note, condizioni, farmaci, allergie e risultati di laboratorio.
L'auto-hosting di Fasten sul tuo VPS mantiene i dati sanitari personalmente identificabili all'interno di un'infrastruttura che controlli, piuttosto che presso un fornitore di cartelle cliniche SaaS â€” importante data la sensibilitÃ della storia clinica. Il database SQLite crittografato, il runtime Go a singolo binario e la registrazione per utente significano che un piccolo VPS puÃ² ospitare comodamente una cartella clinica personale o familiare completa.
FunzionalitÃ principali di Fasten Health
Importazione FHIR Bundle
Carica FHIR Bundles esportati da portali per pazienti o altri sistemi sanitari per importare la storia clinica esistente nell'archivio.
Archiviazione FHIR-nativa
Archivia i record nella loro forma originale di risorsa FHIR in modo che le query strutturate, le esportazioni e l'elaborazione a valle rimangano indipendenti dal fornitore.
Inserimento manuale di record
Aggiungi risultati di laboratorio, condizioni, farmaci, vaccinazioni e note manualmente per visite, fornitori o registri preesistenti che precedono l'accesso FHIR.
Conti famiglia
Gestisci i dati per partner, figli o familiari anziani da una singola istanza con account utente separati.
Database crittografato
Il database SQLite Ã¨ crittografato a riposo per impostazione predefinita, proteggendo i dati sanitari sensibili su disco contro l'accesso opportunistico.
Allegati del documento
Allega documenti scansionati, immagini e PDF agli incontri in modo che l'intera storia clinica sia disponibile in un unico luogo ricercabile.
PerchÃ© eseguire Fasten Health su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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