Fasten On-Prem Ã¨ un gestore di cartelle cliniche elettroniche (EMR) open source self-hosted che consente a individui e famiglie di consolidare i dati sanitari provenienti da medici, ospedali, laboratori e dispositivi connessi in un unico archivio privato. Basato sullo standard di dati sanitari FHIR e scritto in Go, acquisisce i record tramite inserimento manuale e caricamenti di bundle FHIR esportati dai portali dei pazienti, e li visualizza in una timeline unificata insieme a note, condizioni, farmaci, allergie e risultati di laboratorio.

L'auto-hosting di Fasten sul tuo VPS mantiene i dati sanitari personalmente identificabili all'interno di un'infrastruttura che controlli, piuttosto che presso un fornitore di cartelle cliniche SaaS â€” importante data la sensibilitÃ della storia clinica. Il database SQLite crittografato, il runtime Go a singolo binario e la registrazione per utente significano che un piccolo VPS puÃ² ospitare comodamente una cartella clinica personale o familiare completa.