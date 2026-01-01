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Gestore di cartelle cliniche elettroniche personali e familiari self-hosted che consolida i dati sanitari da fornitori e dispositivi.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Fasten Health

Fasten On-Prem Ã¨ un gestore di cartelle cliniche elettroniche (EMR) open source self-hosted che consente a individui e famiglie di consolidare i dati sanitari provenienti da medici, ospedali, laboratori e dispositivi connessi in un unico archivio privato. Basato sullo standard di dati sanitari FHIR e scritto in Go, acquisisce i record tramite inserimento manuale e caricamenti di bundle FHIR esportati dai portali dei pazienti, e li visualizza in una timeline unificata insieme a note, condizioni, farmaci, allergie e risultati di laboratorio.

L'auto-hosting di Fasten sul tuo VPS mantiene i dati sanitari personalmente identificabili all'interno di un'infrastruttura che controlli, piuttosto che presso un fornitore di cartelle cliniche SaaS â€” importante data la sensibilitÃ  della storia clinica. Il database SQLite crittografato, il runtime Go a singolo binario e la registrazione per utente significano che un piccolo VPS puÃ² ospitare comodamente una cartella clinica personale o familiare completa.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Fasten Health

Importazione FHIR Bundle

Carica FHIR Bundles esportati da portali per pazienti o altri sistemi sanitari per importare la storia clinica esistente nell'archivio.

Archiviazione FHIR-nativa

Archivia i record nella loro forma originale di risorsa FHIR in modo che le query strutturate, le esportazioni e l'elaborazione a valle rimangano indipendenti dal fornitore.

Inserimento manuale di record

Aggiungi risultati di laboratorio, condizioni, farmaci, vaccinazioni e note manualmente per visite, fornitori o registri preesistenti che precedono l'accesso FHIR.

Conti famiglia

Gestisci i dati per partner, figli o familiari anziani da una singola istanza con account utente separati.

Database crittografato

Il database SQLite Ã¨ crittografato a riposo per impostazione predefinita, proteggendo i dati sanitari sensibili su disco contro l'accesso opportunistico.

Allegati del documento

Allega documenti scansionati, immagini e PDF agli incontri in modo che l'intera storia clinica sia disponibile in un unico luogo ricercabile.

PerchÃ© eseguire Fasten Health su Hostinger

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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