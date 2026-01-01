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Piattaforma open source per la gestione dei segreti per archiviare in modo sicuro chiavi API, password, certificati e altri dati sensibili.

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1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
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KVM 2
21,99â‚¬
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2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
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4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
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KVM 8
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21,99â‚¬/mese
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8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
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KVM 1
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OpenBao

OpenBao Ã¨ un fork open-source guidato dalla community di HashiCorp Vault, creato per fornire una gestione sicura e centralizzata dei segreti per team e applicazioni. Ti permette di archiviare, accedere e ruotare segreti dinamici, chiavi di crittografia e credenziali tramite un'API unificata senza disperdere dati sensibili tra file di configurazione o variabili d'ambiente.

L'auto-hosting di OpenBao sul tuo VPS significa che i tuoi segreti non lasciano mai la tua infrastruttura â€” non ci sono limiti di utilizzo, nessun vendor lock-in e nessun rischio che un provider SaaS acceda alle tue credenziali. Ottieni il set completo di funzionalitÃ  compatibili con Vault sotto il tuo controllo.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di OpenBao

Segreti dinamici

Genera credenziali a breve termine su richiesta per database e provider cloud, revocate automaticamente quando non piÃ¹ necessarie.

Archivio chiave-valore crittografato

Archivia segreti arbitrari a riposo con crittografia AES-256-GCM in modo che i valori sensibili non siano mai esposti su disco.

Controllo degli accessi granulare

Definire regole di accesso basate su policy che limitano quali servizi e utenti possono leggere, scrivere o elencare percorsi segreti specifici.

Molteplici metodi di autenticazione

Autentica applicazioni e utenti tramite token, userpass, AppRole, LDAP, JWT e altri metodi senza modificare il tuo flusso di lavoro.

Registrazione audit completa

Ogni richiesta e risposta viene registrata in registri di audit a prova di manomissione, fornendoti una traccia completa per la conformitÃ  e la risposta agli incidenti.

HTTP API e CLI

Integra il recupero dei segreti in qualsiasi linguaggio o pipeline utilizzando l'API REST o la CLI multipiattaforma bao.

PerchÃ© eseguire OpenBao su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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