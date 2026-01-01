Distribuisci OpenBao con un click.
Piattaforma open source per la gestione dei segreti per archiviare in modo sicuro chiavi API, password, certificati e altri dati sensibili.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con OpenBao
OpenBao Ã¨ un fork open-source guidato dalla community di HashiCorp Vault, creato per fornire una gestione sicura e centralizzata dei segreti per team e applicazioni. Ti permette di archiviare, accedere e ruotare segreti dinamici, chiavi di crittografia e credenziali tramite un'API unificata senza disperdere dati sensibili tra file di configurazione o variabili d'ambiente.
L'auto-hosting di OpenBao sul tuo VPS significa che i tuoi segreti non lasciano mai la tua infrastruttura â€” non ci sono limiti di utilizzo, nessun vendor lock-in e nessun rischio che un provider SaaS acceda alle tue credenziali. Ottieni il set completo di funzionalitÃ compatibili con Vault sotto il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di OpenBao
Segreti dinamici
Genera credenziali a breve termine su richiesta per database e provider cloud, revocate automaticamente quando non piÃ¹ necessarie.
Archivio chiave-valore crittografato
Archivia segreti arbitrari a riposo con crittografia AES-256-GCM in modo che i valori sensibili non siano mai esposti su disco.
Controllo degli accessi granulare
Definire regole di accesso basate su policy che limitano quali servizi e utenti possono leggere, scrivere o elencare percorsi segreti specifici.
Molteplici metodi di autenticazione
Autentica applicazioni e utenti tramite token, userpass, AppRole, LDAP, JWT e altri metodi senza modificare il tuo flusso di lavoro.
Registrazione audit completa
Ogni richiesta e risposta viene registrata in registri di audit a prova di manomissione, fornendoti una traccia completa per la conformitÃ e la risposta agli incidenti.
HTTP API e CLI
Integra il recupero dei segreti in qualsiasi linguaggio o pipeline utilizzando l'API REST o la CLI multipiattaforma bao.
PerchÃ© eseguire OpenBao su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .