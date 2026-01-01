Distribuisci FeedCraft con installazione in un click.
Middleware RSS self-hosted che utilizza l'AI per tradurre, riassumere, filtrare e pulire qualsiasi feed prima che raggiunga il tuo lettore.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con FeedCraft
FeedCraft Ã¨ un middleware RSS open-source che si interpone tra qualsiasi feed sorgente e il tuo lettore, trasformando ogni articolo attraverso passaggi di elaborazione configurabili chiamati Crafts. PuÃ² estrarre il testo completo degli articoli da feed troncati, tradurre titoli e corpi tramite un LLM compatibile con OpenAI, generare riassunti e introduzioni AI, filtrare post promozionali con regole in linguaggio naturale e persino trasformare pagine HTML, API JSON o risultati di ricerca in nuovi feed RSS.
L'auto-hosting di FeedCraft sul tuo VPS mantiene ogni articolo e ogni prompt LLM su un'infrastruttura che controlli, rimuove i limiti di velocitÃ e i tempi di inattivitÃ che affliggono le istanze pubbliche condivise e ti permette di indirizzare l'elaborazione AI verso qualsiasi provider â€” OpenAI, Gemini, un modello Ollama locale o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI â€” che meglio si adatta al tuo budget e alla tua copertura linguistica.
FunzionalitÃ principali di FeedCraft
Traduzione e riepiloghi AI
Traduci i titoli e i corpi degli articoli in qualsiasi lingua di destinazione e aggiungi riassunti generati dall'AI tramite un LLM compatibile con OpenAI con prompt personalizzati per Craft.
Estrazione full-text
Sostituisci gli estratti RSS troncati con il contenuto completo dell'articolo, inclusa una modalitÃ fulltext-plus renderizzata dal browser per i siti che caricano il testo tramite JavaScript.
Da HTML/JSON/ricerca a RSS
I generatori visivi integrati trasformano pagine web arbitrarie, risposte API JSON (con importazione curl) e risultati dei motori di ricerca in feed RSS stabili.
ModalitÃ portatile e dock
Prefissa qualsiasi URL di feed per l'elaborazione una tantum, oppure definisci Ricette nominate nell'interfaccia utente di amministrazione per fissare URL di feed trasformati permanenti a cui il tuo lettore si iscrive.
AtomCraft e FlowCraft
Comporre operazioni atomiche (proxy, limite, traduzione, riassunto, abbellimento, ignora-pubblicitÃ ) in pipeline riutilizzabili adattate a ogni feed di origine.
Middleware agnostico al lettore
Funziona con FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux o qualsiasi lettore che supporta RSS standard, senza alcun plugin o integrazione dell'account richiesta.
PerchÃ© eseguire FeedCraft su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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