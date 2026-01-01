FeedCraft Ã¨ un middleware RSS open-source che si interpone tra qualsiasi feed sorgente e il tuo lettore, trasformando ogni articolo attraverso passaggi di elaborazione configurabili chiamati Crafts. PuÃ² estrarre il testo completo degli articoli da feed troncati, tradurre titoli e corpi tramite un LLM compatibile con OpenAI, generare riassunti e introduzioni AI, filtrare post promozionali con regole in linguaggio naturale e persino trasformare pagine HTML, API JSON o risultati di ricerca in nuovi feed RSS.

L'auto-hosting di FeedCraft sul tuo VPS mantiene ogni articolo e ogni prompt LLM su un'infrastruttura che controlli, rimuove i limiti di velocitÃ e i tempi di inattivitÃ che affliggono le istanze pubbliche condivise e ti permette di indirizzare l'elaborazione AI verso qualsiasi provider â€” OpenAI, Gemini, un modello Ollama locale o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI â€” che meglio si adatta al tuo budget e alla tua copertura linguistica.