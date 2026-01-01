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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con FeedCraft

FeedCraft Ã¨ un middleware RSS open-source che si interpone tra qualsiasi feed sorgente e il tuo lettore, trasformando ogni articolo attraverso passaggi di elaborazione configurabili chiamati Crafts. PuÃ² estrarre il testo completo degli articoli da feed troncati, tradurre titoli e corpi tramite un LLM compatibile con OpenAI, generare riassunti e introduzioni AI, filtrare post promozionali con regole in linguaggio naturale e persino trasformare pagine HTML, API JSON o risultati di ricerca in nuovi feed RSS.

L'auto-hosting di FeedCraft sul tuo VPS mantiene ogni articolo e ogni prompt LLM su un'infrastruttura che controlli, rimuove i limiti di velocitÃ  e i tempi di inattivitÃ  che affliggono le istanze pubbliche condivise e ti permette di indirizzare l'elaborazione AI verso qualsiasi provider â€” OpenAI, Gemini, un modello Ollama locale o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI â€” che meglio si adatta al tuo budget e alla tua copertura linguistica.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di FeedCraft

Traduzione e riepiloghi AI

Traduci i titoli e i corpi degli articoli in qualsiasi lingua di destinazione e aggiungi riassunti generati dall'AI tramite un LLM compatibile con OpenAI con prompt personalizzati per Craft.

Estrazione full-text

Sostituisci gli estratti RSS troncati con il contenuto completo dell'articolo, inclusa una modalitÃ  fulltext-plus renderizzata dal browser per i siti che caricano il testo tramite JavaScript.

Da HTML/JSON/ricerca a RSS

I generatori visivi integrati trasformano pagine web arbitrarie, risposte API JSON (con importazione curl) e risultati dei motori di ricerca in feed RSS stabili.

ModalitÃ  portatile e dock

Prefissa qualsiasi URL di feed per l'elaborazione una tantum, oppure definisci Ricette nominate nell'interfaccia utente di amministrazione per fissare URL di feed trasformati permanenti a cui il tuo lettore si iscrive.

AtomCraft e FlowCraft

Comporre operazioni atomiche (proxy, limite, traduzione, riassunto, abbellimento, ignora-pubblicitÃ ) in pipeline riutilizzabili adattate a ogni feed di origine.

Middleware agnostico al lettore

Funziona con FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux o qualsiasi lettore che supporta RSS standard, senza alcun plugin o integrazione dell'account richiesta.

PerchÃ© eseguire FeedCraft su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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