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API di esecuzione codice open-source che compila ed esegue le sottomissioni in oltre 60 linguaggi di programmazione all'interno di una sandbox isolata.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Judge0 CE

Judge0 CE Ã¨ un sistema di giudizio online open-source che espone una semplice API HTTP JSON per la compilazione e l'esecuzione di codice sorgente in oltre 60 linguaggi di programmazione, inclusi C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust e Ruby. Ogni invio viene compilato ed eseguito all'interno di una sandbox completamente isolata e con risorse limitate, utilizzando namespace del kernel Linux e cgroups, prevenendo processi incontrollati, esaurimento della memoria o fughe dal filesystem.

L'auto-hosting di Judge0 ti permette di costruire piattaforme di valutazione del codice, giudici di programmazione competitiva o strumenti educativi senza fare affidamento su servizi di esecuzione di terze parti. Possiedi l'API, controlli i limiti di velocitÃ  e mantieni tutti i dati di invio sul tuo VPS. L'edizione CE Ã¨ gratuita e con licenza MIT, senza costi per esecuzione, indipendentemente dal volume.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Judge0 CE

Supporto per oltre 60 lingue

Esegui le sottomissioni in C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby e decine di altri â€” tutti gestiti da un singolo endpoint API unificato.

Esecuzione sandbox isolata

Ogni invio viene eseguito in una sandbox a livello di kernel con limiti rigorosi di tempo CPU, memoria e processi, impedendo interferenze tra esecuzioni concorrenti.

Semplice API JSON HTTP

Crea una submission con codice sorgente e ID lingua tramite una singola richiesta POST e interroga o attendi in modo sincrono il verdetto, l'output e le statistiche di runtime.

Autenticazione e autorizzazione

Proteggi l'API con intestazioni dei token di autenticazione e autorizzazione configurabili, consentendo l'accesso controllato solo ai client fidati.

Pool di worker asincroni

Un processo worker separato svuota la coda di esecuzione da Redis, in modo che il server API rimanga reattivo sotto carichi di invio elevati.

Limitazione della frequenza integrata

La limitazione della frequenza per client puÃ² essere configurata per impedire a un singolo chiamante di saturare il pool di esecuzione su una distribuzione condivisa.

PerchÃ© eseguire Judge0 CE su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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