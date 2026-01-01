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Test di velocità della rete HTML5 self-hosted che misura download, upload, ping e jitter senza plugin o servizi di terze parti.

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OpenSpeedTest

OpenSpeedTest è un'applicazione HTML5 gratuita e open-source per il test della velocità che funziona interamente nel browser senza richiedere Flash, Java o alcun software lato client. Misura con precisione la velocità di download, la velocità di upload, il ping e il jitter da qualsiasi browser web moderno su telefoni, tablet, smart TV e computer desktop.

Ospitare OpenSpeedTest sul tuo VPS ti offre un endpoint di misurazione privato e imparziale vicino alle tue applicazioni ospitate. A differenza dei servizi pubblici di test della velocità influenzati dalle relazioni con gli ISP, la tua istanza misura le prestazioni reali verso il tuo server — ideale per diagnosticare problemi di rete, verificare le velocità dell'ISP e confrontare le connessioni VPN senza condividere alcun dato con terze parti.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di OpenSpeedTest

Pura implementazione HTML5

Nessun plugin, Flash o Java richiesto — funziona su qualsiasi browser moderno su qualsiasi dispositivo, inclusi IE10 e versioni successive.

Metriche di rete complete

Misura la velocità di download, la velocità di upload, la latenza ping e il jitter in un'unica esecuzione di test.

Server NGINX leggero

Un'impronta minima di risorse significa che OpenSpeedTest funziona in modo efficiente accanto ad altre applicazioni sullo stesso VPS.

Nessuna condivisione di dati con terzi

Tutti i dati di test rimangono sul tuo server — nessun risultato di velocità, indirizzo IP o statistica di utilizzo viene inviato a servizi esterni.

Design reattivo

Funziona su desktop, tablet e mobile con un'interfaccia pulita, priva di pubblicità e di richieste di upgrade premium.

Perché eseguire OpenSpeedTest su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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