Distribuisci Bazarr con un clic.
Applicazione complementare per la gestione automatizzata dei sottotitoli per Sonarr e Radarr che scarica e aggiorna i sottotitoli nella tua libreria multimediale.
Scegli un piano VPS per Bazarr
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Bazarr
Bazarr è un'applicazione complementare a Sonarr e Radarr che automatizza l'intero flusso di lavoro dei sottotitoli per la tua libreria multimediale. Monitora la tua libreria per nuovi contenuti e cerca, scarica e organizza automaticamente i sottotitoli nelle tue lingue preferite attraverso oltre 20 fornitori, inclusi OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed e Podnapisi. Quando sono disponibili versioni migliori dei sottotitoli, Bazarr le aggiorna automaticamente — senza bisogno di ricerca manuale.
Eseguire Bazarr su un VPS dedicato gli conferisce l'uptime costante e l'indirizzo IP pubblico affidabile necessari per un accesso ininterrotto ai fornitori — le reti domestiche con IP dinamici possono essere bloccate dai fornitori di sottotitoli nel tempo. Combinato con strumenti di sincronizzazione dei sottotitoli che risolvono le discrepanze di temporizzazione e il supporto per le tracce SDH per non udenti, Bazarr offre una copertura completa dei sottotitoli per ogni elemento multimediale nella tua libreria.
Funzionalità principali di Bazarr
Integrazione Sonarr e Radarr
Bazarr si connette direttamente alla tua configurazione arr esistente e recupera automaticamente i sottotitoli per ogni film o episodio man mano che viene aggiunto alla tua libreria.
Oltre 20 fornitori di sottotitoli
Cerca OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi e molti altri contemporaneamente per massimizzare la possibilità di trovare sottotitoli accurati nella tua lingua.
Aggiornamenti automatici di qualità
Quando viene rilasciata una versione migliore dei sottotitoli per i contenuti già presenti nella tua libreria, Bazarr sostituisce automaticamente il file esistente senza alcun intervento manuale.
Sincronizzazione sottotitoli
Gli strumenti di sincronizzazione integrati regolano la tempistica dei sottotitoli per corrispondere alle tracce audio, risolvendo il motivo più comune per cui i sottotitoli sembrano fuori sincrono anche quando scaricati da fonti affidabili.
Supporto per non udenti
Preferisci le tracce SDH o CC per l'accessibilità — Bazarr può dare priorità ai sottotitoli per non udenti su tutti i fornitori per ogni elemento nella tua libreria.
Perché eseguire Bazarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.