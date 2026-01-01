Bazarr è un'applicazione complementare a Sonarr e Radarr che automatizza l'intero flusso di lavoro dei sottotitoli per la tua libreria multimediale. Monitora la tua libreria per nuovi contenuti e cerca, scarica e organizza automaticamente i sottotitoli nelle tue lingue preferite attraverso oltre 20 fornitori, inclusi OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed e Podnapisi. Quando sono disponibili versioni migliori dei sottotitoli, Bazarr le aggiorna automaticamente — senza bisogno di ricerca manuale.

Eseguire Bazarr su un VPS dedicato gli conferisce l'uptime costante e l'indirizzo IP pubblico affidabile necessari per un accesso ininterrotto ai fornitori — le reti domestiche con IP dinamici possono essere bloccate dai fornitori di sottotitoli nel tempo. Combinato con strumenti di sincronizzazione dei sottotitoli che risolvono le discrepanze di temporizzazione e il supporto per le tracce SDH per non udenti, Bazarr offre una copertura completa dei sottotitoli per ogni elemento multimediale nella tua libreria.