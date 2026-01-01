Installa Headroom con un click.
Proxy di compressione del contesto open source che riduce l'utilizzo di token LLM del 60-95% per agenti AI e strumenti di codifica.
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Cosa puoi costruire con Headroom
Headroom Ã¨ un middleware open source per la compressione del contesto per agenti AI e applicazioni basate su LLM. Distribuito come proxy trasparente, si posiziona tra il tuo agente e qualsiasi endpoint API compatibile con OpenAI, comprimendo automaticamente output degli strumenti, log, chunk RAG, file e cronologia delle conversazioni â€” riducendo l'utilizzo dei token del 60-95% senza perdita di accuratezza nella risposta.
Headroom si integra nativamente con Claude Code, Cursor e altri strumenti compatibili con MCP tramite la sua interfaccia server MCP integrata. L'auto-hosting sul tuo VPS elimina l'esposizione dei dati a terzi e ti dÃ il pieno controllo su quale backend AI si connettono i tuoi agenti.
FunzionalitÃ principali di Headroom
Enormi Risparmi sui Token
Comprime gli output degli strumenti, i log e la cronologia delle conversazioni prima di inviarli all'LLM, riducendo l'utilizzo dei token del 60-95% senza sacrificare la precisione.
Proxy senza codice
Agisce come un proxy drop-in tra il tuo agente e qualsiasi API compatibile con OpenAI â€” nessuna modifica all'SDK richiesta per iniziare a risparmiare token immediatamente.
Deduplicazione del contesto
Deduplica automaticamente il contesto condiviso tra Claude, Codex, Gemini e altri agenti in esecuzione nella stessa sessione.
Supporto del server MCP
Espone strumenti di compressione come endpoint MCP, integrandosi nativamente con Claude Code, Cursor e qualsiasi agente di codifica compatibile con MCP.
Instradamento Backend Personalizzato
Instrada le richieste a qualsiasi backend compatibile con OpenAI configurando una singola variabile d'ambiente â€” non sono necessarie modifiche al codice dell'agente.
PerchÃ© eseguire Headroom su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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