Distribuisci Ever Gauzy con installazione a un click.
Piattaforma aziendale open-source che combina ERP, CRM, HRM, ATS e gestione progetti in un unico spazio di lavoro.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Ever Gauzy
Ever Gauzy Ã¨ una piattaforma di gestione aziendale open-source che unifica ERP, CRM, HRM, ATS e la gestione dei progetti in un unico spazio di lavoro. Ãˆ progettato per agenzie, societÃ di consulenza e team basati sui servizi che hanno bisogno di monitorare il tempo, gestire le buste paga, gestire le pipeline di vendita e rendicontare la redditivitÃ senza dover combinare cinque abbonamenti SaaS separati.
L'auto-hosting di Gauzy sul tuo VPS mantiene i dati dei clienti, i contratti, le fatture e i registri HR sotto il tuo pieno controllo, senza costi per utente e senza vincoli di fornitore. La piattaforma Ã¨ attivamente sviluppata da Ever Co., con migliaia di contributori su GitHub e una licenza open-source che consente l'auto-hosting commerciale.
FunzionalitÃ principali di Ever Gauzy
Suite ERP unificata
I moduli di finanza, inventario, acquisti e contabilitÃ condividono un unico modello di dati, in modo che i report riflettano sempre gli stessi numeri tra i vari reparti.
CRM integrato
Tieni traccia di lead, affari, contatti e pipeline insieme alla fatturazione e alla consegna dei progetti senza esportare dati tra strumenti separati.
HRM e ATS
Gestisci dipendenti, candidati, ferie, contratti e l'intero processo di assunzione, dalla pubblicazione dell'annuncio all'inserimento, in un unico posto.
Monitoraggio del tempo e schede attivitÃ
Il monitoraggio del tempo nativo con inserimenti manuali e automatici alimenta direttamente le buste paga, la fatturazione e i report sulla redditivitÃ dei progetti.
Spazi di lavoro multi-tenant
Gestisci piÃ¹ organizzazioni e team su un'unica distribuzione con dati, permessi e fatturazione separati per ogni tenant.
API di integrazione aperta
Le API REST e GraphQL piÃ¹ le integrazioni webhook con GitHub, Hubstaff, Upwork e Make.com ti consentono di estendere Gauzy per adattarlo ai flussi di lavoro esistenti.
PerchÃ© eseguire Ever Gauzy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .