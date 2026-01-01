Ever Gauzy Ã¨ una piattaforma di gestione aziendale open-source che unifica ERP, CRM, HRM, ATS e la gestione dei progetti in un unico spazio di lavoro. Ãˆ progettato per agenzie, societÃ di consulenza e team basati sui servizi che hanno bisogno di monitorare il tempo, gestire le buste paga, gestire le pipeline di vendita e rendicontare la redditivitÃ senza dover combinare cinque abbonamenti SaaS separati.

L'auto-hosting di Gauzy sul tuo VPS mantiene i dati dei clienti, i contratti, le fatture e i registri HR sotto il tuo pieno controllo, senza costi per utente e senza vincoli di fornitore. La piattaforma Ã¨ attivamente sviluppata da Ever Co., con migliaia di contributori su GitHub e una licenza open-source che consente l'auto-hosting commerciale.