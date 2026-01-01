Distribuisci Hermes Workspace con un click.
Centro di comando open-source per il tuo agente AI Hermes â€” chat, memoria, competenze, terminale e file in un'unica interfaccia.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Hermes Workspace
Hermes Workspace Ã¨ un'interfaccia web open-source che trasforma l'agente AI Hermes (di NousResearch) in un centro di comando completo. Riunisce chat multi-modello, memoria persistente, un catalogo di oltre 100 abilitÃ , un terminale integrato nativo del browser e un Conductor per orchestrare sotto-agenti paralleli â€” il tutto in un'unica interfaccia self-hosted.
L'auto-hosting di Hermes Workspace sul tuo VPS significa che le tue conversazioni, la memoria dell'agente e le credenziali rimangono sulla tua infrastruttura. Ottieni il controllo completo su quale provider AI utilizzi (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral e altro ancora), senza costi per messaggio e senza che i dati lascino il tuo server.
FunzionalitÃ principali di Hermes Workspace
Chat multi-modello
Alterna tra i modelli locali Claude, GPT, Gemini, Ollama e qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI durante la conversazione senza perdere il contesto.
Memoria persistente e 100+ AbilitÃ
L'agente ricorda tra le sessioni e puÃ² attingere da un vasto catalogo di competenze. Sfoglia e modifica memoria e competenze in tempo reale dall'interfaccia utente.
Terminale integrato
Esegui i comandi direttamente all'interno dello spazio di lavoro con un pty nativo del browser a colori â€” senza passare a una sessione SSH separata.
Conductor â€” Agenti paralleli
Genera e monitora piÃ¹ sub-agenti in parallelo con l'orchestratore di missioni Conductor e la griglia di worker in tempo reale.
PWA Mobile-First
Piena paritÃ di funzionalitÃ su desktop, tablet e telefono. Installa sulla tua schermata iniziale e avvia con le notifiche push.
ProprietÃ dei dati self-hosted
Tutte le sessioni dell'agente, la memoria e le credenziali API rimangono sul tuo VPS senza limiti di utilizzo e senza condivisione di dati con terze parti.
PerchÃ© eseguire Hermes Workspace su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .