OpnForm Ã¨ un'alternativa open source a Typeform e Google Forms, creata per i team che desiderano il pieno controllo sui dati dei loro moduli e sulla pipeline di invio. Offre un editor di moduli drag-and-drop con logica condizionale, moduli multipagina, caricamento di file e un'ampia gamma di tipi di campo â€” il tutto senza costi per risposta o dati che lasciano la tua infrastruttura.

L'auto-hosting di OpnForm ti offre risposte illimitate, branding personalizzato e la possibilitÃ di connettere gli invii dei moduli direttamente ai tuoi database, webhook e canali di notifica. Imposti tu le politiche di conservazione dei dati e controlli chi ha accesso ai dati di invio, rendendolo adatto per settori regolamentati e team attenti alla privacy.