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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OpnForm

OpnForm Ã¨ un'alternativa open source a Typeform e Google Forms, creata per i team che desiderano il pieno controllo sui dati dei loro moduli e sulla pipeline di invio. Offre un editor di moduli drag-and-drop con logica condizionale, moduli multipagina, caricamento di file e un'ampia gamma di tipi di campo â€” il tutto senza costi per risposta o dati che lasciano la tua infrastruttura.

L'auto-hosting di OpnForm ti offre risposte illimitate, branding personalizzato e la possibilitÃ  di connettere gli invii dei moduli direttamente ai tuoi database, webhook e canali di notifica. Imposti tu le politiche di conservazione dei dati e controlli chi ha accesso ai dati di invio, rendendolo adatto per settori regolamentati e team attenti alla privacy.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di OpnForm

Builder drag and drop

Crea moduli visivamente con oltre 20 tipi di campo, inclusi caricamenti di file, firme, scale di valutazione e griglie a matrice.

Logica condizionale

Mostra o nascondi i campi in base alle risposte precedenti per guidare i rispondenti solo attraverso le domande pertinenti.

Webhook e notifiche

Attiva webhook e notifiche email ad ogni invio in modo che il tuo team venga avvisato e i tuoi sistemi rimangano sincronizzati.

Incorporabile ovunque

Incorpora moduli come popup, slider o widget inline su qualsiasi sito web senza reindirizzare i visitatori dalla tua pagina.

Gestione delle risposte

Visualizza, filtra ed esporta tutti gli invii dei moduli da una dashboard integrata con ricerca a livello di colonna ed esportazione CSV.

PerchÃ© eseguire OpnForm su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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