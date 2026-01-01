Distribuisci Super Productivity con installazione in un click.
Gestore di attivitÃ avanzato che combina liste di cose da fare, tracciamento del tempo, timer Pomodoro e integrazioni con Jira, GitHub e GitLab in un unico strumento.
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Cosa puoi costruire con Super Productivity
Super Productivity unifica la gestione delle attivitÃ , il monitoraggio del tempo e le integrazioni con gli strumenti per sviluppatori in un'unica applicazione. Combina liste di cose da fare strutturate con timeboxing basato su Pomodoro, generazione automatica di fogli presenze e integrazioni dirette con Jira, GitHub, GitLab e Trello â€” cosÃ¬ i problemi assegnati confluiscono nella tua lista di attivitÃ senza inserimento manuale e i registri di lavoro si sincronizzano automaticamente.
L'auto-hosting sul tuo VPS rende Super Productivity accessibile da qualsiasi browser senza installare un'applicazione desktop, mantenendo i tuoi dati delle attivitÃ , i dettagli dei clienti e i modelli di lavoro su un'infrastruttura che controlli. Nessuna analisi, nessuna telemetria e nessuna tariffa per utente.
FunzionalitÃ principali di Super Productivity
Tracciamento del tempo integrato
Tieni traccia del tempo per attivitÃ con la generazione automatica di fogli presenze â€” ideale per la fatturazione ai clienti, il reporting degli sprint e per capire dove vanno le tue ore.
Timer Pomodoro
Supporto integrato per la tecnica Pomodoro con intervalli di lavoro e pausa configurabili, oltre a promemoria per mantenere la concentrazione e prevenire il burnout.
Sincronizzazione Jira e GitHub
Importa automaticamente i ticket Jira assegnati e i problemi GitHub nel tuo elenco di attivitÃ e invia i registri di lavoro per mantenere sincronizzati gli strumenti di progetto.
SottoattivitÃ e progetti
Organizza il lavoro con sottocartelle gerarchiche, progetti e tag con codice colore in modo che le iniziative complesse rimangano strutturate e gestibili.
Metriche di produttivitÃ
Monitora le attivitÃ completate, il tempo di concentrazione e i modelli quotidiani nel tempo, cosÃ¬ puoi identificare i colli di bottiglia del flusso di lavoro e migliorare le tue abitudini.
PerchÃ© eseguire Super Productivity su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .