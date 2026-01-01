Distribuisci PairDrop con installazione in 1 click.
Alternativa ad AirDrop basata su browser per trasferimenti istantanei di file peer-to-peer tra qualsiasi dispositivo sulla tua rete, senza alcuna installazione di app richiesta.
Scegli un piano VPS per PairDrop
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con PairDrop
PairDrop Ã¨ una moderna piattaforma di condivisione file basata sul web che porta i trasferimenti in stile AirDrop su ogni dispositivo e sistema operativo. Utilizzando la tecnologia WebRTC, i file viaggiano direttamente dal mittente al destinatario senza toccare il server â€” il VPS coordina solo la connessione. Apri l'interfaccia web su qualsiasi dispositivo, vedi chi altro Ã¨ sulla rete e invia file con un solo click. Nessun account, nessuna app, nessun limite di dimensione.
L'auto-hosting di PairDrop offre alla tua casa o al tuo ufficio un hub di condivisione file permanente e sempre accessibile, protetto da HTTPS tramite Traefik. I file non passano mai attraverso l'archiviazione di terze parti, i trasferimenti avvengono alla massima velocitÃ della rete locale e l'approccio self-hosted significa nessun costo per file o per larghezza di banda, indipendentemente da quanto il tuo team condivida.
FunzionalitÃ principali di PairDrop
Da pari a pari via WebRTC
I file vengono trasferiti direttamente tra i dispositivi alla massima velocitÃ di rete â€” il server si limita a mediare la connessione, quindi i tuoi dati non vengono mai archiviati in una memoria intermedia.
Nessuna installazione necessaria
Funziona su qualsiasi browser moderno su Windows, macOS, Linux, iOS e Android â€” gli utenti devono solo visitare l'URL e possono iniziare subito a condividere.
Rilevamento automatico dei dispositivi
I dispositivi sulla stessa rete appaiono automaticamente nell'interfaccia, rendendo facile selezionare un destinatario senza digitare indirizzi o codici di abbinamento.
Nessun limite di file
PairDrop non impone restrizioni sulle dimensioni dei file o filtri di tipo, quindi puoi condividere qualsiasi cosa, da piccoli frammenti di testo a file video di grandi dimensioni senza soluzioni alternative.
Abbinamento QR Code
Scansiona un codice QR per connettere istantaneamente i dispositivi mobili, eliminando la necessitÃ di digitare gli indirizzi di rete quando si condivide tra telefoni e computer.
PerchÃ© eseguire PairDrop su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
Scopri altre app da distribuire
AnonUpload
AnonUpload Ã¨ un'applicazione sicura per la condivisione anonima di file senza requisiti di database