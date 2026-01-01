Distribuisci Shaarli con installazione in un clic.
Servizio di bookmarking personale, minimalista e super veloce che memorizza tutto in un singolo database flat-file â€” nessun SQL richiesto.
Scegli un piano VPS per Shaarli
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Shaarli
Shaarli Ã¨ un servizio di bookmarking personale e minimalista, progettato come un'alternativa auto-ospitata all'originale del.icio.us. Archivia ogni segnalibro in un singolo file PHP piatto â€” nessun server di database, nessuna migrazione, nessun aggiornamento di schema â€” e visualizza un feed pulito in ordine cronologico inverso di link, note e aggiornamenti in stile microblog che puoi mantenere pubblici, privati o misti per elemento.
Ospitare Shaarli sul tuo VPS ti offre un archivio di link privato sotto il tuo dominio, un feed RSS/Atom delle tue condivisioni, un sistema di note compatibile con Markdown e un bookmarklet piÃ¹ un'API mobile che trasformano qualsiasi browser o app in un obiettivo di salvataggio con un clic. L'intero stack Ã¨ un singolo container PHP supportato da un file JSON â€” i backup sono una singola copia di file.
FunzionalitÃ principali di Shaarli
Archiviazione flat-file
I segnalibri risiedono in un unico datastore PHP senza un server di database da installare, ottimizzare o di cui fare il backup â€” copia il file e avrai il tuo archivio.
Flusso cronologico inverso
Ogni segnalibro, nota o post di microblog finisce in un'unica timeline ordinata con tag, ricerca full-text e controlli sulla privacy per link.
Flussi RSS e Atom
I feed RSS e Atom integrati trasformano il tuo Shaarli in un blog di link pubblico o una fonte privata per lettori di feed â€” funziona con ogni app di lettura.
Bookmarklet e REST API
Salva i link da qualsiasi browser con il bookmarklet incluso, o inviali da app mobili e desktop utilizzando l'API REST tipizzata.
Note Markdown
Scrivi note piÃ¹ lunghe e post di microblog in Markdown insieme ai segnalibri, con visibilitÃ pubblica opzionale per la condivisione.
Impronta leggera
Un singolo container PHP senza server di database funziona comodamente sui piani VPS piÃ¹ piccoli senza competere con altre app per le risorse.
PerchÃ© eseguire Shaarli su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .