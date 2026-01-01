Distribuisci PsiTransfer con un click.
Semplice condivisione di file auto-ospitati con link a scadenza, protezione con password e caricamenti riprendibili â€” nessun account richiesto.
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Cosa puoi costruire con PsiTransfer
PsiTransfer Ã¨ un servizio di trasferimento file leggero e open source per la condivisione di file tramite link di download con scadenza â€” non sono richiesti account per mittenti o destinatari. I file sono organizzati in contenitori di caricamento con periodi di conservazione configurabili che vanno dal download singolo alla scadenza di 8 settimane. Ogni contenitore puÃ² essere facoltativamente protetto da password con crittografia AES, e i destinatari possono scaricare tutto come un singolo archivio zip o tar.gz senza installare nulla.
L'auto-hosting di PsiTransfer sul tuo VPS mantiene privati i trasferimenti di file: nessun limite di dimensione imposto da un servizio cloud, nessun metadato di file inviato a terze parti e pieno controllo sulle politiche di conservazione e sullo storage. Un pannello di amministrazione opzionale ti consente di monitorare i caricamenti attivi e gestire lo storage da un'unica pagina protetta.
FunzionalitÃ principali di PsiTransfer
Link di download in scadenza
Imposta la conservazione da un download una tantum fino a 8 settimane â€” i file e i loro link vengono automaticamente eliminati quando scadono.
Nessun account richiesto
I destinatari scaricano i file direttamente da un link condivisibile senza registrarsi o effettuare l'accesso a nessun servizio.
Contenitori protetti da password
Proteggi qualsiasi caricamento con password di bucket crittografate AES in modo che solo i destinatari previsti possano accedere ai file condivisi.
Caricamenti riprendibili
I caricamenti di file di grandi dimensioni riprendono automaticamente dopo interruzioni di rete utilizzando il protocollo tus.io, prevenendo trasferimenti falliti su connessioni lente.
Archivio di download massivo
I destinatari possono scaricare tutti i file in un bucket come un singolo archivio zip o tar.gz con un solo clic, senza scaricare i file individualmente.
Pannello di controllo amministratore
Monitora tutti i bucket attivi, visualizza l'utilizzo dello spazio di archiviazione ed elimina i caricamenti da un pannello di amministrazione protetto da password su /admin.
PerchÃ© eseguire PsiTransfer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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AnonUpload Ã¨ un'applicazione sicura per la condivisione anonima di file senza requisiti di database