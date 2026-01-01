PsiTransfer Ã¨ un servizio di trasferimento file leggero e open source per la condivisione di file tramite link di download con scadenza â€” non sono richiesti account per mittenti o destinatari. I file sono organizzati in contenitori di caricamento con periodi di conservazione configurabili che vanno dal download singolo alla scadenza di 8 settimane. Ogni contenitore puÃ² essere facoltativamente protetto da password con crittografia AES, e i destinatari possono scaricare tutto come un singolo archivio zip o tar.gz senza installare nulla.

L'auto-hosting di PsiTransfer sul tuo VPS mantiene privati i trasferimenti di file: nessun limite di dimensione imposto da un servizio cloud, nessun metadato di file inviato a terze parti e pieno controllo sulle politiche di conservazione e sullo storage. Un pannello di amministrazione opzionale ti consente di monitorare i caricamenti attivi e gestire lo storage da un'unica pagina protetta.