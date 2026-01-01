Fino al 69% di sconto per Gatus

Distribuisci Gatus con installazione in un click.

Pagina di stato orientata agli sviluppatori con monitoraggio multi-protocollo automatizzato, avvisi condizionali e dashboard di uptime in tempo reale.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci Gatus con installazione in un click.

Scegli un piano VPS per Gatus

69% di sconto
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Gatus

Gatus Ã¨ uno strumento di monitoraggio dell'uptime e una pagina di stato orientato agli sviluppatori che traccia lo stato di salute di API HTTP, servizi TCP, record DNS, target ICMP, host SSH, endpoint gRPC e certificati SSL da una configurazione YAML dichiarativa. Valuta le condizioni â€” codici di stato, tempi di risposta, contenuto del corpo e scadenza dei certificati â€” e visualizza una dashboard in tempo reale con le percentuali di uptime storiche per ogni endpoint.

L'auto-hosting di Gatus sul tuo VPS mantiene la tua infrastruttura di monitoraggio indipendente dai servizi che monitora, elimina le tariffe SaaS per controllo e ti permette di instradare gli avvisi attraverso oltre 40 integrazioni â€” tra cui Slack, Discord, PagerDuty e Telegram â€” senza che i tuoi dati di monitoraggio lascino il tuo ambiente.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Gatus

Monitoraggio multi-protocollo

Monitora HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC e la scadenza dei certificati SSL da una singola configurazione YAML â€” nessun agente o codice aggiuntivo richiesto.

Avvisi condizionali

Definisci condizioni di avviso precise sui codici di stato, tempi di risposta, campi del corpo JSON e la scadenza del certificato, con oltre 40 integrazioni incluse Slack e PagerDuty.

Metriche Prometheus

Esporre lo stato e la latenza degli endpoint tramite un endpoint /metrics per l'integrazione diretta con Grafana e il tuo stack di osservabilitÃ  esistente.

Badge incorporabili

Genera badge SVG di uptime e tempo di risposta da incorporare nei README di GitHub, nei siti di documentazione o nelle pagine di stato pubbliche.

Finestre di manutenzione

Pianifica periodi di inattivitÃ  per sopprimere i falsi avvisi durante le distribuzioni, la manutenzione o le interruzioni note senza modificare le tue regole di avviso.

PerchÃ© eseguire Gatus su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma Ã¨ un bellissimo strumento di monitoraggio self-hosted

Seleziona
Alerta

Alerta

Piattaforma open source di gestione degli avvisi per consolidare gli avvisi di monitoraggio

Seleziona
Apache Druid

Apache Druid

Database di analisi in tempo reale per query OLAP in meno di un secondo su dati di eventi in streaming

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonchÃ© per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.