Distribuisci Gatus con installazione in un click.
Pagina di stato orientata agli sviluppatori con monitoraggio multi-protocollo automatizzato, avvisi condizionali e dashboard di uptime in tempo reale.
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Cosa puoi costruire con Gatus
Gatus Ã¨ uno strumento di monitoraggio dell'uptime e una pagina di stato orientato agli sviluppatori che traccia lo stato di salute di API HTTP, servizi TCP, record DNS, target ICMP, host SSH, endpoint gRPC e certificati SSL da una configurazione YAML dichiarativa. Valuta le condizioni â€” codici di stato, tempi di risposta, contenuto del corpo e scadenza dei certificati â€” e visualizza una dashboard in tempo reale con le percentuali di uptime storiche per ogni endpoint.
L'auto-hosting di Gatus sul tuo VPS mantiene la tua infrastruttura di monitoraggio indipendente dai servizi che monitora, elimina le tariffe SaaS per controllo e ti permette di instradare gli avvisi attraverso oltre 40 integrazioni â€” tra cui Slack, Discord, PagerDuty e Telegram â€” senza che i tuoi dati di monitoraggio lascino il tuo ambiente.
FunzionalitÃ principali di Gatus
Monitoraggio multi-protocollo
Monitora HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC e la scadenza dei certificati SSL da una singola configurazione YAML â€” nessun agente o codice aggiuntivo richiesto.
Avvisi condizionali
Definisci condizioni di avviso precise sui codici di stato, tempi di risposta, campi del corpo JSON e la scadenza del certificato, con oltre 40 integrazioni incluse Slack e PagerDuty.
Metriche Prometheus
Esporre lo stato e la latenza degli endpoint tramite un endpoint /metrics per l'integrazione diretta con Grafana e il tuo stack di osservabilitÃ esistente.
Badge incorporabili
Genera badge SVG di uptime e tempo di risposta da incorporare nei README di GitHub, nei siti di documentazione o nelle pagine di stato pubbliche.
Finestre di manutenzione
Pianifica periodi di inattivitÃ per sopprimere i falsi avvisi durante le distribuzioni, la manutenzione o le interruzioni note senza modificare le tue regole di avviso.
PerchÃ© eseguire Gatus su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .