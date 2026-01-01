Distribuisci WebThings Gateway con installazione in un click.
Gateway Web of Things open source per unificare e controllare i dispositivi smart home da una dashboard web privata.
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Cosa puoi costruire con WebThings Gateway
WebThings Gateway Ã¨ un'implementazione open-source della specifica Web of Things, originariamente sviluppata da Mozilla e ora mantenuta dalla community di WebThings. Collega i dispositivi smart home di diversi ecosistemi in un'unica dashboard privata, esponendo ogni dispositivo come un Web Thing con un'API HTTP e WebSocket standard.
L'esecuzione di WebThings Gateway sul tuo VPS mantiene i dati dei dispositivi, le regole di automazione e la configurazione degli add-on completamente al di fuori dei cloud dei fornitori. Il gateway supporta i protocolli MQTT e basati su IP di default, mentre gli add-on Zigbee, Z-Wave e Bluetooth rimangono disponibili per gli utenti che abbinano il VPS a un bridge remoto o hardware compatibile.
FunzionalitÃ principali di WebThings Gateway
Web of Things API
Ogni dispositivo connesso Ã¨ esposto tramite un'API Web Things standard HTTP e WebSocket per l'uso in script, dashboard e app di terze parti.
Motore di regole visivo
L'editor di regole drag and drop ti permette di concatenare trigger e azioni su qualsiasi dispositivo connesso senza scrivere codice.
Ecosistema add-on
Installa adattatori per MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, sensori virtuali e decine di altri dalla directory di componenti aggiuntivi integrata.
Privato per definizione
Tutti i dati del dispositivo, i log e le automazioni rimangono sul tuo VPS senza account del fornitore, senza telemetria e senza bisogno di un relay cloud.
Planimetria e log
Posiziona i dispositivi su una planimetria personalizzata e rivedi i dati storici dei sensori con il visualizzatore di log integrato per la risoluzione dei problemi.
Voce e accesso HTTPS
Il tunneling opzionale, HTTPS e le integrazioni con gli assistenti vocali ti consentono di raggiungere il gateway in modo sicuro da qualsiasi luogo.
PerchÃ© eseguire WebThings Gateway su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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